El Frente Amplio Tucumán lanzó a Hugo Orellana como candidato intendente de Monteros

El Frente Amplio Tucumán continúa con la campaña con vista al 14 de mayo próximo, por este motivo, el legislador y líder del partido, Federico Masso, llegó a Monteros para presentar al profesor Hugo Orellana como candidato a intendente del partido.

Además, en la misma conferencia de prensa, se presentó a los candidatos a concejales por el partido, que serán Lucía Romano y María Lazarte.

"Con mucho orgullo presentamos en la ciudad de Monteros la candidatura a Intendente de nuestro amigo y compañero del Partido Socialista, Hugo Orellana. Un gran docente defensor de la educación pública, pero sobre todo un dirigente socialista que defiende sus valores y principios históricos", afirmó Masso.

Por su lado, Orellana manifestó: "este es un gran desafío que asumimos con mucho compromiso, y estamos dispuestos a luchar y a mostrarle a la sociedad que en nuestro espacio hay buenos hombres y mujeres honestos que realmente piensan en el otro y no en beneficiarse de lo que no le corresponde. Porque sin honestidad no hay política y no hay comunidad que crezca".