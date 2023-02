Caso remisero asesinado: hoy hubo audiencia en Monteros

“Acá dejó una familia destrozada, una nenita de seis años se quedó sin su papá. Se fue a hacer un viaje, dijo que iba a volver para hacer un trámite con su señora, y no volvió más, lo mataron como a un perro”, le dijo a LA GACETA Beatriz Cabrera, hermana de Silvio Marcelo Cabrera, el hombre asesinado el fin de semana en El Mollar.

Cabrera vivía en Mercedes, Lules, y trabajaba como taxista en la remisería de San Isidro, ubicada en la avenida 9 de Julio. El domingo salió de su casa para realizar un viaje hasta Tafí del Valle y no regresó. Horas más tarde lo encontraron muerto de un disparo en la ruta 325 km. 12, en Las Carreras, El Mollar. Su cuerpo estaba junto a su auto incendiado.

“Mi viejo se levantaba a las 5.30 de la mañana todos los días para traer el pan; era una buena persona, siempre ayudaba a todos, como para que ahora le pase esto” dijo Facundo, el hijo de Silvio.

La familia tiene su teoría del caso. Creen que el acusado, José Antonio “Catucho” Cruz, de 25 años (detenido en Lules pocas horas después del hallazgo del cuerpo), mató a Cabrera tras una discusión. “Para mí Silvio se dio cuenta de que “Catucho” lo estaba llevando a un lugar donde venden droga y empezaron a discutir; entonces este malviviente lo mató y se dio a la fuga”, dijo Sebastián, familiar de Cabrera.

También dijo que “la información que trajo la Policía era mentira; dijeron que Silvio conocía a ‘Catucho’ y que ya sabía que lo estaba llevando a un lugar donde se compra droga. Quisieron decir que ellos se conocen hace años, que siempre hacían viajes y que trabajaban juntos, pero eso no es verdad”. “La hipótesis de un crimen mafioso está descartada y se trabaja en la investigación de un robo”, declaró el comisario inspector Miguel Carabajal, a cargo de Delitos Complejos.

Cabrera tenía seis hermanos, cuatro de ellos viven en Buenos Aires y viajaron junto a sus familias a Tucumán para pedir justicia por la muerte de Silvio.

“Hace una semana estuve con él, me volví a Buenos Aires y a los días tengo que regresar a Tucumán para enterrar a mi hermano, por una manga de delincuentes que lo único que saben hacer es matar a la gente honesta y trabajadora, y no les importan las consecuencias” manifestó el hermano. Y agregó: “queremos pedir que por favor se haga justicia por mi hermano; no quiero hacer justicia por mano propia porque estoy envenenado”.

La familia Cabrera denunció que hasta ayer al mediodía ninguna autoridad se había comunicado con ellos. Norma, hermana de Silvio, dijo que “estamos buscando por todos lados el recorrido de las cámaras que hizo mi hermano. Investigamos por cuenta propia porque a quienes les corresponde hacerlo no lo hacen”.

Si bien la familia no tiene confirmado cuál fue el camino que transitó Silvio, estiman que al salir de Lules pasó por Colonia 3, se dirigió hacia Famaillá y Acheral hasta llegar a Tafí del Valle.

Además, Norma dijo que demoraron en entregar el cuerpo de su hermano. “Hasta ahora no nos pueden entregar el cuerpo, ya pasaron más de 24 horas y no nos dicen nada. Desde ayer que está tirado, recién a las 16 horas subió el fiscal, ¿cómo puede ser que no haya ni un fiscal de turno que trabaje por la noche y recién suba a las cuatro de la tarde a ver el cuerpo? Lo mismo con la morgue; no había médicos forenses porque no trabajan a la noche”. Finalmente, informó que las autoridades les entregaron el cuerpo a las 13 horas y que la autopsia determinó que Silvio recibió un disparo en la nuca.

La familia Cabrera dijo que el acusado tenía antecedentes previos y que ya robó y mató en varias ocasiones. Dijeron que vivía en un asentamiento cerca del domicilio de Silvio, pero según explicó el hijo de Cabrera, jamás habían tenido problemas con “Catucho”.

“Había peleas entre barrios, pero nosotros nunca nos metimos, hacíamos la nuestra”. “Queremos que se lleve una línea de investigación clara, como tiene que ser”, dijo Norma. “Mi madre de 91 años está descompensada, no tiene consuelo. Es el hijo que vivía con ella, era su sostén, el que la bañaba, el que la llevaba al médico. Este malviviente le quitó la vida, no tiene derecho. Queremos que ‘Catucho’ declare con qué otras personas estuvo en ese momento, porque evidentemente no actuó solo”. La familia asegura que hay por lo menos dos personas más implicadas y ruegan que se haga justicia.

La audiencia se realizó hoy en Monteros

La familia despidió a Silvio Marcelo Cabrera ayer por la tarde en la sala velatoria Prev-Inte, ubicada en Belgrano 47, Lules.

La audiencia se realizó hoy a las 11 de la mañana en el Centro Judicial de Monteros y estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación y Enjuiciamiento de delitos contra la propiedad y la integridad física. El acusado “José Antonio “Catucho” Cruz se encuentra detenido.