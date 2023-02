Neumonía y Dengue: Cual es la situación epidemiológica en la provincia

El secretario ejecutivo médico del Siprosa, Miguel Ferre Contreras, en representación del Ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, estuvo presente en la conferencia de Prensa que brindó el gobernador, Osvaldo Jaldo, donde brindó un informe actualizado sobre la situación epidemiológica de la provincia.

“Lo primero que hay que plantear es que el término neumonía de origen desconocido no es una entidad clínica en sí misma. Las neumonías de origen infeccioso tienen tres probables etiologías de acuerdo a su frecuencia. Pueden ser bacterianas, pueden ser virales o pueden ser micóticas, es decir, producidas por hongos. Cuando yo tengo una neumonía no siempre consigo establecer el agente etiológico, las características clínicas a mí me hablan en un sentido o en otro. Una gripe puede producir una neumonía. El neumococo es la bacteria que con mayor frecuencia produce neumonía y afortunadamente tenemos vacuna para este neumococo y en muchos casos no se establece el agente etiológico, pero la neumonía de origen desconocido no es una entidad clínica”, detalló.

Con respecto a lo que ha ocurrido en el Centro Privado de Cardiología (CPC), el funcionario dijo que, a partir de los primeros casos, se establece una línea de tiempo y una definición operativa para poder analizarlo epidemiológicamente. "Esa definición operativa nosotros nos hemos ido bastante para atrás con el objetivo de que no se escape ningún caso y de hecho hemos considerado como definición que todo caso compatible por su sintomatología producido desde el primero de diciembre hasta el momento del estudio entraba como casos sospechosos", comentó.

"Eso nos ha llevado a estudiar en esta institución del subsector privado a 30 pacientes de acuerdo a las características clínicas se han hecho cultivos o PCR de muestras respiratorias, se han hecho estudios de antígeno en orina y de anticuerpos en suero", dijo Contreras y detalló que muchos de esos estudios se realizaron en la provincia. "A partir del brote en Luz Médica, el Ministro ha dispuesto que empecemos a contar con esta tecnología y todos esos resultados han dado negativo para Legionella y también negativo para las otras bacterias que probablemente pudieran estar involucradas en estos casos”.

Siguiendo esta línea el secretario Ejecutivo Médico, resaltó: “Queremos llevar tranquilidad a la población ya que nuestra Dirección de Epidemiología interviene siempre apenas recibimos una notificación sea el día de la semana que sea y la hora que sea empezamos a investigar. Contamos con guardia epidemiológica los siete días de la semana los 365 días del año. El Ministro mismo toma conocimiento en el momento y apenas lo hace, le notifica al gobernador siempre que se considera que hay algún caso que pone en riesgo la salud pública”.

“Un caso de neumonía aislado internado en cualquier institución es un paciente con neumonía. Un brote es un grupo de pacientes y si consideramos que pone en riesgo la salud pública intervenimos como corresponde y es lo que se hizo en cada uno de los brotes que hemos tenido y de hecho esto ha sido destacado a nivel nacional y a nivel internacional recordemos que el brote de Luz Médica ha tenido una notoriedad mundial y se ha reconocido la manera en que Tucumán responsablemente ha identificado, ha estudiado y ha notificado este brote. De hecho, la misma Ministra de salud de la Nación ha puesto a Tucumán como ejemplo para las otras provincias para que se empiece a trabajar en este sentido", describió.

Asimismo, explicó: “En cuanto a las medidas que tomamos desde este primer brote se ha dispuesto a la implementación de un programa de gestión del agua en las instituciones de salud se lo viene trabajando, estamos recibiendo la capacitación del especialista Armando Chamorro, quien es un referente de amplia trayectoria nacional e internacional, y él nos ha colaborado desde el primer brote. Asesorando a todas las instituciones privadas con el objetivo de tengamos instituciones de salud con niveles de seguridad apropiados tanto para el paciente como para el personal”.

DENGUE

Por último, el funcionario se refirió a los casos de dengue e informó: "Estamos en un escenario epidemiológico complejo a nivel internacional. Hay prácticamente 72 mil casos en Brasil, casi 10 mil casos en Perú, más de 6 mil casos en Bolivia y como sabemos estamos en época de vacaciones y de tráfico de personas sumado al hecho de que el mosquito transmisor de la enfermedad está presente en todo nuestro país ha hecho de que empecemos a tener casos en Salta, Tucumán, Córdoba, CABA y en Santa Fe”.

En Tucumán, dijo, "estamos con casos en la Capital y en Lules. Estamos manteniendo operativos de control de foco que ha dispuesto el Ministro desde el primer caso y todos los días se ha trabajado mucho este sábado y domingo pasado en los barrios donde hemos tenido algún caso, se han dispuesto equipos que van ya directamente con el técnico del laboratorio y el bioquímico, extraen la muestra en la casa de los pacientes para que no tengan que trasladarse a las instituciones de salud. Lógicamente el hecho de que nosotros alrededor de un caso empecemos a buscar casos va a llevar a que identifiquemos este caso y el número vaya ascendiendo. Nosotros realizamos una Sala de Situación de Salud todos los lunes y es por esto que hemos definido también que la notificación que vamos a hacer con respecto a los casos va a ser semanal, porque yo puedo hoy tener un caso nuevo detectado que ha estado sintomático hace dos semanas, entonces, esto no es como COVID que había una notificación diaria de los casos, por las características particulares de esta enfermedad la notificación se va realizar los días lunes después de la Sala de Situación y que la Dirección de Epidemiología le comunique al Ministro”, cerró.