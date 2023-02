Emotivo Video: modista tucumana conoció por primera vez el mar y estalló en lagrimas

"Dejamos todo en el hotel y bajamos a la playa donde estaba repleto de gente. Me pregunte qué hago yo acá", contó Betty en comunicación telefónica con eltucumano.com, mientras disfruta de la sobremesa del desayuno del hotel junto a su esposo y sus compañeros de viaje: Gonzalo Soraire, Rodrigo Trejo, Víctor Vega y María Genoveva Juárez.

Beatriz tiene una vida muy sacrificada. Cada mañana se levanta desde muy temprano para trabajar en sus costuras y arreglos. "Me levanto a la cinco de la mañana para empezar a trabajar", afirmó.

La posibilidad del viaje se dio gracias a una invitación del Centro de Jubilados Manantial Pancho Toledo. "Ellos nos habían invitado a ir a Cataratas donde disfrutamos muchísimo de la buena atención y cordialidad. Luego de ese viaje, nos ofrecieron venir a Mar del Plata. Yo dudaba porque era la primera vez que iba a salir tanto de vacaciones, pero mi marido y mi familia me insistió a que lo hagamos. Fue así que comencé ahorrar para poder cumplir este sueño", contó.

La emoción y el nerviosismo se apoderaron de Betty cuando le dijeron que habían llegado a ’La Feliz’. "Cuando me dijeron que ya estábamos en Mar del Plata, se llenó de alegría mi corazón. Mis cinco hijos, 19 nietos y 11 bisnietos se preocupaban de que llegue bien. Ellos tenían miedo de que me pase algo".

Cerca de las 13, Beatriz y Julio descendieron del colectivo. Dejaron su equipaje en el hotel y fueron junto a Gonzalo Soraire a conocer lo tan anhelado: la playa y el mar.

La Bristol fue el escenario y testigo de este sueño cumplido. "Me emociono ver la inmensidad del mar. Camine hasta el agua, ingrese y me moje hasta la rodilla. Vi la maravilla de lo que puede hacer la naturaleza. Y di gracias a Dios que me dio la vida de poder estar ahí. La felicidad fue inmensa que no me pude contenerme y lloré. Era algo incontrolable en mí. Me lleno de alegría el corazón", describió.

Y agregó: "Abracé a mi marido que también estaba emocionado porque también fue su primera vez en el mar".

Ahora Beatriz y Julio disfrutarán de los atractivos que tienen Mar del Plata: sus calles, sus playas y, por supuesto del mar, con la felicidad de haber cumplido con su sueño. "Esto nadie me lo va a quitar nadie y no me lo va a borrar nadie", finalizó. (Contexto)