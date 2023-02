El 90% del personal del hospital Lamadrid está de paro

Los trabajadores de la salud de la provincia llevan adelante una medida de fuerza, a modo de protesta porque aún no fueron convocados a las paritarias y porque el estado no garantiza el cuidado protocolar correspondiente en las instituciones de salud.

El personal del Hospital Regional Gral Lamadrid mantiene el paro por tiempo indeterminado. "Todos pueden adherirse a la medida de fuerza. En el caso de Monteros el 90% del personal se sumó al paro" explicó a MONTERIZOS, La Dr. Clotilde Pérez Arias, referente de SiTAS en la ciudad.

Ayer, los doctores Julián Nassif y Adriana Bueno, Secretario General y Secretaria Adjunta de SiTAS, explicaron a los medios la situación de irregularidad en la que están trabajando y brindaron detalle de la nota presentada el viernes pasado al Ministerio de Salud a consecuencia de los casos de neumonía bilateral que afectan a los trabajadores de la Salud.

Cero actualización de sueldos, ni cumplimiento del acta acuerdo

"Hay retraso en las paritarias, en el 2020 no hubo, en el 2021 fue solo de un 30% y en cuotas. En el 2022 fue del 59% más el 5% que el gobierno sumó en diciembre. Todo eso es lo que suma el ministro de Salud de la provincia. Sin embargo, no se contempla la inflación de cada año que fue pasando, el cual es superior al valor del sueldo que perciben los trabajadores de la salud".

El gobierno debe en realidad un 78% de reajuste de los años anteriores, sin contar las nuevas paritarias " que dijeron serían en febrero, pero aún no convocaron a nadie".

"Además no se cumplió el acta acuerdo del año pasado, ni se hicieron las actualizaciones de la carrera sanitaria, no se dio el viaje gratuito para los trabajadores de la salud, no están pagando zona a todos los empleados, como estaba establecido en el acta acuerdo" concluyó Pérez Arias.