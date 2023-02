La semana iniciará con más de 33° C de máxima

El primer lunes de febrero será sofocante y una humedad por encima del 90%, según los datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Será una semana calurosa ¿Lluvias? Podrían aparecer durante el miércoles y jueves.

Para hoy en el departamento Monteros

Será un comienzo de semana sofocante en la ciudad, con una humedad de casi el 100%. A las 7 de la mañana el termómetro registraba ya 19° C. La temperatura irá en aumento hasta situarse entre los 34° C y 35° C. Las probabilidades de lluvias son nulas y los vientos predominantes serán del sector norte.

En Tafí del Valle, la máxima será de 23° C, y el sol brillará por mañana. Por la tarde se esperan lloviznas aisladas. El SMN indicó que las lluvias estarán presentes durante toda la semana. La visibilidad para esa zona de los Valles Calchaquíes es de 15 km.