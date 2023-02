El voley grande de la Argentina regresa a Monteros

El vóley grande de nuestro país regresa a Monteros después de 4 años y será con un marco imponente. Los preparativos. Monteros Vóley vuelve a jugar en su casa y se prepara para recibir a los 12 equipos de la Liga de Voleibol Argentina entre el 9 y el 12 de febrero en el Polideportivo Municipal.

Las tareas de los trabajadores del club y en colaboración los de la Municipalidad de Monteros, se centran en lo que es el perímetro del club para dejar en condiciones todos los requerimiento que exige la Asociación de Clubes de la Liga Argentina de Voleibol (ACLAV) para el torneo.

Por otra parte y ya en el rectángulo de juego, Leonardo Patti ya está con sus jugadores tomando los primeros contactos en el lugar donde se jugarán 18 partidos. “Es una alegría inmensa para mí, la última vez que me tocó estar acá vine como jugador, la cancha llena, con un público efervescente. La verdad que vivir eso y con toda la gente a favor, que las familias de los jugadores, los amigos y todo Monteros nos venga a alentar nos hará más locales que nunca”, dijo tras tener la primera impresión de la cancha.

“Le comenté al cuerpo técnico cuando entré a la cancha que está fue una de las últimas que me tocó jugar, después de acá me retiré. Me acuerdo que la cancha reventaba y la verdad en lo personal me llena de emoción y esperamos que el Tour 6 este a cancha llena”, subrayo.

Quien también tiene las mismas emociones es Pablo Urchevich, quien dejó Tucumán desde las inferiores para abrirse pasos en las selecciones nacionales y jugar en equipos de elite, “Estoy muy contento, desde hace mucho tiempo que lo vengo esperando con ansias. Hablando mucho con mi familia, y eso también es importante porque algunos todavía no tuvieron la posibilidad de verme jugar en primera de Liga en Tucumán. Será una experiencia única para mí, para mi familia y lo voy a disfrutar mucho”, destacó.

“Las expectativas para este Tour son muy altas. Desde siempre, desde que arrancamos la Liga nos pusimos un objetivo muy claro y creo que trabajamos día a día fuerte para salir a ganar cada partido. Hay que vivirlo como una final cada uno de ellos”, dijo el tucumano.

Tanto Patti, como Urchevich han mencionado el plus que es jugar de local. Ambos lo sufrieron cuando vinieron con otros equipos, pero ahora lo tendrán a su favor. “La gente es el jugador número 7 del equipo y ver la cancha llena nos emociona”, dijeron.

El Tour 6 se disputará del 9 al 12 de febrero en el Polideportivo del Gimnasio Municipal “Prof. José Nicolas Russo” de Monteros. Las entradas para todos los encuentros serán libres y gratuitas.