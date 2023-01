"Gente de Barrio Sur, tengan cuidado con este violador": una joven dice que su padre que la abusó sigue libre

En abril del 2022 distintos medios de comunicación se hacían eco de una terrible denuncia que realizó Solana Guzmán a la justicia tucumana: el abuso sexual que habría vivido por parte de su padre durante muchos años, abuso que comenzó alrededor de sus 4 años de edad, según recuerda.Después de esta denuncia que fue televisada y retransmitida por diversos medios de comunicación, Solana comenzó una campaña en sus propias redes para escrachar con foto, nombre y apellido no solamente a su padre, sino que también a su madre y a su psicóloga.

Pese al lento avance de la justicia argentina, el escrache de Sol, según declaró al sitio eltucumano, tuvo un efecto en el entorno social de su progenitor: “En su barrio le gritan violador. En su trabajo ya lo tienen marcado”.

Por este mismo motivo, es que llegó a oídos de Solana la información de que el denunciado, quien habita actualmente en la Banda de Río Salí, estaría buscando departamento en Barrio Sur.

“En el barrio donde él vive actualmente, todos los vecinos le tienen miedo. Gracias a los ellos y a los compañeros de trabajo me entero de todo lo que hace, mucha gente se ha alejado de él, en Tucumán todo el mundo se conoce, y esto cuando se supo fue para bien de la sociedad. Ahora me confirmaron que quiere mudarse a Barrio Sur. Gente que lo sigue de cerca me ha contado esto. Viendo que está queriendo mudarse a la zona de plaza San Martín pienso en que ahí hay niñas y niños que juegan solos hasta tarde y quiero advertirles a todos”, advirtió.

A raíz de los conflictos con esta situación, Solana ha decidido hace algunos meses mudarse de Tucumán, sin embargo, la desesperación por el prácticamente nulo avance en su causa, y conocer qué el denunciado estaría intentando eludir la condena social, está considerando regresar: “Estoy pensando en volver un tiempo a Tucumán porque no voy a dejar que vaya violando gente por todos los barrios. Quiero que los vecinos de barrio Sur estén atentos porque este tipo está suelto. En su barrio ya se han enterado y le dicen violador en la calle, la condena social es inmensa”. (Contexto)