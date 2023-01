Continúa el alerta amarillo por fuertes tormentas para Monteros y la Provincia

El alerta amarillo por fuertes tormentas todavía no cesó y se mantiene al menos, hasta la tarde de este sábado, indica el informe del Servicio Meteorológico Nacional

Para hoy en el departamento Monteros

El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, con intensas ráfagas, importante actividad eléctrica, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. Tras las fuertes lluvias, la temperatura descendió en Monteros, pero todavía esta latente la formación de nuevas tormentas en la zona. La máxima para hoy rondará los 27.

En Tafí del Valle, se encuentra fuera del radar del alerta, la mañana amaneció con lluvia, y se prevé que se mantenga durante toda la jornada. La temperatura irá desde los 11° a los 18°, y los vientos predominantes soplarán desde el sector sur durante la mañana, y desde el sector norte por la tarde.

Recomendaciones

Amarillo:

1- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitá actividades al aire libre.

3- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas.

5- Estate atento ante la posible caída de granizo.

6- Informate por las autoridades.Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,

documentos y teléfono.