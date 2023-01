Desde aquí podés seguir el juicio por el asesinato de Fernando Sosa

Las imágenes no serán generadas por canales de TV, si bien las pueden tomar, sino que las emitirá directamente la Suprema Corte de Justicia Provincia de Buenos Aires a través de su canal de youtube, que se encuentra en este link: https://www.youtube.com/@scbaoficial. De hecho, por allí se transmitió la parte inicial de la audiencia del juicio por en asesinato de Fernando Baez Sosa, comprendida por los lineamientos de las partes, al término de las cuestiones preliminares. De hecho, hoy se pueden ver esas imágenes en este link,, desde que la jueza pie "por favor tenemos que dar inicio al debate, les pio que colaboren". La causa es la N° 629, para que se puedan ubicar.

Por cómo se desarrolló esa emisión inicial, se garantiza que las cámaras mostrarán todo lo que pasa, en el sentido de que no habrá una imagen fija sobre una pared, sino que se van a ver a los imputados, los abogados, los jueces, y se va a escuchar todo. Se estima que ambos jornadas comenzarán a las 9 de la mañana, lo cual aún no está confirmado.

Ahora bien, ¿por qué no se transmitió en estas dos últimas dos semanas del juicio? Porque como los testigos no se pueden comunicar entre sí antes de dar sus declaraciones, si ellos veían antes de comparecer el testimonio de otro testigo, en teoría se podía "contaminar" la prueba. Si bien ya se había declarado por escrito, para que cada una declarase lo más espontáneamente posible, sin saber las preguntas que se le harían -o al menos para que no sea tan obvio, puede haber comunicación fuera de los tribunales entre testigos-, no se transmitió la parte probatoria de la audiencia.

Ahora se va a ver qué argumentan los fiscales, la querella, la defensa y después se podrá opinar en consecuencia. Lo mismo la sentencia y la condena serán públicas para que la gente sepa por qué se toman las decisiones.

Cómo sigue el juicio

Según le explicó a Olé el fiscal general de Dolores, Diego Escoda, la construcción de los alegatos es de esta manera: "Primero, la fiscalía arranca diciendo que tiene debidamente acreditado el hecho, tal día, a tal hora, tantas personas, etc. Después tiene que explicar y argumentar, por ejemplo en este caso, que fue un homicidio, una muerte violenta... Y después pasa a argumentar sobre la autoría y responsabilidad. Que 'Fulanito, Mengano y Sutano son autores de este delito' y da sus fundamentos. Y ahí en particular 'equis persona computo que tal video, tal testigo...'. Y va desarrollando en particular para cada imputado cuáles son las pruebas que tiene. Si sigue con la coautoría funcional, tiene que decir que 'esta fiscalía considera que son coautores responsables porque hubo una clara división de tareas porque...'. Y cada cosa fundamentarla. Los restos de ADN, las manchas con sangre, tal cosa la dijo el perito tal... Y después pueden pasar nuevamente los videos y demostrarle al tribunal acá paso esto, acá lo otro...".es similar a esta...