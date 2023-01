Desopilante: El Oficial Gordillo detuvo a Fede Bal y lo trasladó esposado en helicóptero a una fiesta

"Detenido a causas de un conflicto con sus vecinos", dijo el Oficial Gordillo, personificado por el humorista famaillense Miguel Martín.

"Tengo un abogado", dice Fede Bal, mientras que el productor Omar Suárez agrega "se llevan detenido a Fede", y quién es el autor de la detención es nada más y nada menos que el oficial tucumano, amante de los sanguches de milanesas.

"Gordillo me fue a buscar a mi barrio, y me trae detenido a otro", dice el actor, hijo de Carmen Barbieri, a lo que el personaje de Miguel Martín, dice que "efectivamente, allá no lo dejaban hacer la joda y porque usted hace un par de años atrás ha hecho un quilombo en un local de comidas rápidas", dice entre risas.

En ese momento intervino el productor Miguel Pardo, quien pidió que soltaran a Bal porque tiene que hacer la obra. "Oficial cual es la fianza para soltar a Fede", a lo que Gordillo con su característico acento tucumano, indicó que con cuatro sanguches de milanesa se lo suelta al comediante.

La Pool Party, fue la fiesta en la que los elencos abren sus puertas a los medios acreditados en Carlos Paz.