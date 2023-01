Falleció Juan José Garzón, un conocido y querido vecino de la Villa Nueva

El "Hola amiguita/o" se extrañará en las calles de Monteros, la inconfundible voz de Juan José Garzón se apagó para siempre durante la noche del viernes y madrugada del sábado. Su hermana, Mirta del Valle Garzón, confirmó su muerte a través de una sentidas palabras a la red social Facebook.

Monteros lo conoció como "Juanito", y nunca se separaba de su bicicleta de paseo con la que salía a recorrer los barrios. El era amigo de todos y todas, siempre estaba para aconsejar, pero también sufría la injusticia por la que no se quedaba callado. En estos tiempos, Juan José también sufría constantemente bullying en la calle.

En medio de la pandemia ya había sido noticia por una lamentable broma. Las redes sociales hablaron y expresaban que había muerto electrocutado. El mismo, mediante un video, había desmentido y avisando a sus amigos que gozaba de buena salud.

"Dios siempre me va proteger, no ha pasado nada". "No le den bolilla a los comentarios malos que andan divulgando de que me a mi me ha agarrado la electricidad", expresó, y luego dijo con tono firme, "todos son perras mentiras, que Dios los bendiga a todos, y muchas gracias", había aclarado en ese momento. Hoy también esperábamos algún mensaje de ese calibre, pero no pudo ser, su familia confirmó su deceso.

Hasta siempre Juan José