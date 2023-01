Horóscopo: cómo le irá en enero a cada signo del Zodíaco

Comenzó el primer mes del año y Jimena La Torre dejó sus predicciones para cada signo del Zodíaco.

A través de su cuenta de YouTube, la experta en artes esotéricos describió qué le depara en enero cada persona según su fecha de nacimiento.

Signos de Agua: Cáncer, Escorpio y Piscis

En enero, los signos de agua estarán muy enamorados y felices, según explicó La Torre.

“Están tratando de conquistar la vida que siempre necesitan y siempre quieren, en donde el amor es todo”, agregó.

Luego, contó que la primera Luna llena del año estará en Cáncer, por lo que tendrán un año lleno de amor: “Que el primer corte lunar sea con Luna llena, les da esa tónica de que el amor estará de su lado”.

Cáncer

Las personas del primer decanato de Cáncer, es decir, las que nacieron entre el 21 de junio y el 1° de julio, se ven “muy favorecidas para poder dejar girar la rueda y darse cuenta de qué cosas no va a querer en su vida para este próximo 2023 “, según la especialista. Enero será un mes de mucha templanza y de pasarla bien. Según La Torre, habrá “mucha hamaca paraguaya y de decir que no”. “Si algo se va, es porque se tenía que ir”, añadió.

Los cancerianos del segundo decanato (los nacidos entre el 1° y el 10 de julio) están haciendo muchos cambios que tienen que ver con la construcción del hogar o los hijos. “Quizás tengan ganas cambiar las habitaciones, de tirar paredes, de cambiarlos de lugar o de colegio. Todo esto empieza a aparecer en enero, porque tienen que pensarlo. Si no tienen hijos puede ser también que tenga que ver con la referencia a los padres o lo que tienen que hacer por su familia”, indicó La Torre. A su vez, contó que tienen una protección extra con la Justicia, por lo que si hay algo que firmar, saldrá de forma favorable.

El último decanato de Cáncer (los nacidos entre el 10 de julio y el 21 de julio) advirtió que “descolgándose de esa fantasías, que eran medio irrisorias y locas, se van a dar cuenta que el amor está mucho más cerca y de tu lado”, contó la astróloga. Además, explicó la gente que nació en esas fechas se darán cuenta de quienes le haban lo hacen porque los quieren, no para sacer un rédito. “Cuando vos sos consciente del amor, todo lo demás se resuelve. Seguramente también recibas algunos llamados laborales, pero no vas a darle mucha importancia y capaz que lo dejas para febrero”, afirmó.



Escorpio

Los escorpianos que cumplen en los últimos días de octubre, es decir, el primer decanato, van a tener que acomodar todo y “poner los patitos en fila” para poder encontrar a esa pareja, porque esa persona está muy cerca y no se dan. “Capaz es un amigo, pero capaz es alguien que vale un poco más la pena para otra cosa. Les va a ir muy bien”, adelantó.

Según la astróloga, las personas que nacieron en el segundo decanato de este signo de Agua tienen muy presente al amor. “Seguramente tengas que tomar una decisión muy fuerte con respecto a tu fertilidad a lo que quieras hacer en la vida a nivel pareja con el tema hijos, y está bueno que lo tome ya sea porque los quieras tener o porque no los quieras tener. La decisión está correcta. Si con esa pareja que quieres tener un bebé, te vas a quedar embarazada, y en el caso de que no quieras tener hijos, también está bien”, agregó.

Este mes, los del tercer decanato, tendrán muchas decisiones importantes, sobre todo con respecto a lo laboral. “En este caso el amor está un poquito incómodo, porque puede ser que tengan un poco el corazón roto del año pasado y no se animen de golpe y de lleno al amor. Sí se animan a que les vaya bien con esa ese amor y esa popularidad en el trabajo, y que ganen un premio y que estén en primer lugar. Escorpio, poniéndole toda la energía al amor o al trabajo, realmente fluye o fluye”, observó La Torre.

Piscis

Las personas que nacieron bajo el signo de Piscis en el primer decanato están terminando algunas situaciones que los dejaron como incómodos y solos, pero enero les viene súper bien, muy iluminado, muy seguro y con gran capacidad de abrir oportunidades. “Seguramente también tengan que ir cerrando puertas para abrir otras. Después de un adiós siempre hay una nueva oportunidad y los duelos se superan”, sostuvo la astróloga.

Las personas que cumplen años entre el 1° y el 10 de marzo tienen una buena combinación del amor y del trabajo y está la posibilidad de armar equipos ganadores. “Me encanta el trabajo en equipo, que puedan compartir, darle a los demás y que todo lo que hagan sea multifacético polifuncional y multitudinario. [Tendrán] amor, trabajo y popularidad”, dijo.

El tercer decanato de Piscis tiene la mejor energía afectiva de enero. La Torre les recomendó que digan sí al compromiso y los festejos, y que digan sí a la vida.



Signos de Aire: Géminis, Libra y Acuario

La Torre contó que enero les dará a los signos de Aire todo lo que necesitan, porque la Luna nueva, que da comienzo al año, está en uno de los signos de Aire.

Géminis

A las personas de Géminis que nacieron en el primer decanato, y que están organizando un viaje, les va a ir muy bien. Tienen por delante todo un camino muy positivo a nivel laboral, se van a diversificar y a abrir grandes distribuidoras. “Hay posibilidades de que brillen en todos los lugares donde estén, y si están programando un viaje, háganlo”, sostuvo.

Los del segundo decanato, que son los que cumplen hasta el 10 de junio, tienen el amor de su lado. “[Hay que] mirar para todos lados porque Venus está en el signo de Acuario, entonces el amor llega. Les va a ir muy bien y van a sentir a Cupido de su lado. [Además], van a poder resolver todos esos problemas incómodos que vienen transitando desde el año 2022?, añadió la experta.

Los geminianos del tercer decanato terminaron el año de muy buena manera con el amor y el trabajo. Sin embargo, según la astróloga, el año terminó para ellos con una organización incómoda y poco favorable del dinero. Por eso, señaló que es importante que las personas nacidas en esas fechas “se pongan las pilas” con la administración. Tanto el amor como el trabajo van a fluir.

Libra

Las personas de Libra del primer decanato son populares, queridos y amados. “Necesitan mirar hacia adelante para no quedarse con el recuerdo incómodo del pasado. Es importante que Libra se dé cuenta de que para equilibrarse no necesita de nada, sino de sí mismo. Eso lo va a vivenciar en enero, que se va a dar cuenta que solo va a poder mucho más”, aseguró La Torre.

Los librianos que nacieron entre el 1° y el 10 de octubre están muy enamorados de la vida y del trabajo. “Que el amor se abra con ese Venus en Acuario. Hay mucha posibilidad de que el amor se abra con un gran abanico, así que seguramente sientan que en su corazón hay una necesidad de que lata más”, destacó. Por otro lado, las decisiones que tomen a nivel económico serán buenísimas.

Los del tercer decanato son cuidados en la protección familiar. Se quedan un poco quietos y en una posición de reposo y de pasarla bien. Según La Torre, es ideal para irse de vacaciones descansar o de hacer una fiesta en alguna parte todos los fines de semana. Les irá bien en el dinero y la pasión.

Acuario

Las personas de Acuario que nacieron en el primer decanato van a dejar que todo fluya, sobre todo después del 17, porque hasta esa fecha quizás se toman unas vacaciones o un descanso. “[Van a] reconocer qué cosas pueden llegar a ser incómodas en su vida para liberarse, porque a partir de la Luna nueva hay un renacimiento del amor y del trabajo. Además, los van a llamar de algún trabajo que quedaron pendientes en hablar el año pasado”, añadió. Las personas nacidas en estas fechas solamente tienen que “dejar que fluya”.

El segundo decanato, que son los que nacieron hasta el 10 de febrero, tiene muchísimo trabajo, avance, decisiones, seguridad y sabiduría. “Lo que están haciendo está muy bueno. Seguramente cambien de trabajo y de locación laboral, porque se sienten un poco presionados. Entonces van a decidir cambiar y hacer otras cosas para este año, y todas las decisiones las van a tomar en enero”, indicó la especialista.

A quienes nacieron en el tercer decanato les va a ir muy bien y la parte económica es todo. A su vez, van a lograr el éxito profesional que tanto están necesitando. “Si estás tomando decisiones laborales o profesionales de elegir algo que abra una puerta al futuro y ya tienen un resto de dinero que los acompaña, hagan lo que les gusta y no solo trabajar por el dinero, porque el dinero ya está, fluye solo y haber mucho más en el año. Es importante que en enero elijas lo que te haga sentir bien“, advirtió.



Signos de Tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

“La Tierra muy bien, porque la Luna va a estar en Tauro el 1 y 2 de enero, lo que dará una energía extra. Es el año de Aries Tauro, así que Tauro es un signo que marca tendencia en 2023?, observó La Torre.

Tauro

Las personas de Tauro que nacieron en el primer decanato van a mantener muy bien su estructura laboral. Si se quieren ir de vacaciones, probablemente se le frene por algún tema laboral que tengan que resolver y que seguramente sea del año anterior, porque claramente no es algo nuevo. “Es importante generar como un duelo de las vacaciones o el viaje que querían hacer”, aconsejó la astróloga. A su vez, añadió: “Probablemente te gane más la energía laboral que la energía afectiva, de viaje o la de disfrutar.

El segundo decanato de este signo, que son los que cumplen hasta el 10 de mayo, tiene una fuerza increíble para abrir puertas y desatar cualquier tipo de nudo. Seguramente ese nudo quedó del año pasado y quienes nacieron en estas fechas no pudieron terminar de desatar, entonces en enero lo van a terminar de resolver. Seguramente van a tener que dar vuelta todo y mirar las cosas desde otro lugar, porque poniéndose en los zapatos del otro, les va a resultar mucho más fácil de entender todo”, adelantó La Torre.

Los taurinos del tercer decanato, que son los que nacieron del 10 u 11 de mayo en adelante, aportan mucha fuerza para la parte laboral, aunque también puede ser que esté relacionado con la fertilidad. “En sí, tiene que ver mucho con la fertilidad laboral y con el reconocimiento de los demás, que quizás sentís que no te lo dieron”, dijo la experta. Ese reconocimiento se dará en enero y los ayudará para avanzar con decisión y para hacer buenos planes que tendrán comienzo y fuerza recién en mayo. “Vamos con tranquilidad y con paciencia, porque lo van a lograr”, aseveró.

Virgo

Las personas de Virgo que cumplen años en el primer decanato tienen que animarse a competir por eso que tanto quieren, que tiene que ver con el amor, porque lo van logarar. “Es un mes para quedarse tranquilo, relajarse, estar de vacaciones y salir a caminar”, observó La Torre, quien aconsejó no estar “muy pendiente de lo laboral”.

}En cuanto a las del segundo decanato de este signo, en enero estarán pensando en qué van a estudiar. “Seguramente tomes una decisión, pero yo te diría que no cambies el plan que ya tenías funcionando desde el año pasado. Seguramente querrías cambiar todo, y yo te diría que no lo hagas, porque en el cambio hay como una incomodidad cuando después tengas el resultado. A veces es mejor malo conocido que bueno por conocer”, consideró la experta. Si bien advirtió que la gente nacida en estas fechas tendrán tiempo para estudiar un proyecto, la astróloga no cree que se ponga en marcha en enero, sino más adelante.

Los del tercer decanato están cambiando la mente en todo sentido. “Es el que aprendió a disfrutar, que sacó los pesos pesados de encima, que desató cuestiones incómodas de de la vida y se dio cuenta de que por otro lado era mejor, aceptó que las cosas no eran como pensaba. Y ahora se está terminando de unir con la persona que verdaderamente ama, y va a lograr un nuevo desafío, una posición económica mejor y ese viaje que tanto quería hacer.

Capricornio

A las personas del primer decanato, que son los que cumplen en diciembre, se los ve muy bien y están muy seguros. “El año 2023 les augura que vayan un poquito más despacio. En enero vayan despacio, no vayan a lo loco. Ya han logrado un montón, así que ahora vayan tranquilos”, aconsejó la especialista en artes esotéricas. A suvez, agregó que puede haber ciertos desacuerdos con jefes, parejas o personas que están cerca. “Así que es importante que se organicen en esto de ir sin prisa, pero sin pausa por ese camino verdadero que quieren alcanzar en enero”, indicó.

Los capricornianos del segundo decanato tienen mucha intuición y enriquecimiento personal. “Se ve una seguridad en lo que están haciendo. Comienzan el año 2023 con mucha más tranquilidad y más seguridad, sabiendo que son aprendices de la vida. Si bien ustedes terminan siendo maestros siempre, enero es un mes para aprendizaje, tanto en el amor como en el trabajo”, observó La Torre.

Los del tercer decanato son muy inteligentes, capaces y seguros de hablar y convencer a todos. “Probablemente quiera hacer algún cambio en su hogar, pero esto no se resolverá en enero, si no más adelante”, aseguró la astróloga. Enero s un mes para que piensen y organicen su mente. También para escribir, hablar y convencer a todos de sus decisiones, que pueden ser de amor o de trabajo. “Hay una capacidad de decisión muy fuerte”, señaló.



Signos de Fuego: Aries, Leo y Sagitario

“En enero empieza el tiempo de los signos de Fuego, quienes se destacarán un montón”, comenzó a explicar La Torre.

Aries

A las personas de Aries que nacieron en el primer decanato se los ve con mucha fuerza y mucha decisión. “Medio que están enloquecidos a nivel laboral, porque hay mucha demanda, sobre todo después de la mitad del mes. [Se los ve] con muchísima decisión y viajes cortos por trabajo”, afirmó La Torre.

Los arianos del segundo decanato, que son los que cumplen hasta el 10 de abril, tienen mucha fuerza de hablar y conquistar algunos temas. “[Deben] ser conscientes de que su palabra es la que acomoda y ordena. Este decanato de Aries tiene esa cualidad de convencerte de querer abrir puertas, pero con el diálogo y la comunicación. También está la posibilidad de hacer un viaje corto, que te resuelva esa sensación de libertad que vas a necesitar en este enero. Además, hay un tema con la casa, el hogar y la fertilidad que puede dejarse para otro mes”, agregó la especialista.

El tercer decanato de Aries se ve un poco desequilibrado por algunas situaciones familiares que lo invaden. Se le suman cosas que no tenía tan en cuenta, y siente que alguien muy importante en su vida se le cayó del pedestal. “Si bien [el ariano del tercer decanato] tiene mucha capacidad para hacer las cosas por sí mismo, siente una falta. Eso a veces puede suceder cuando algún algún integrante de la familia se enferma o no está tan fuerte, entonces se siente un vacío”, explicitó la astróloga. A su vez, aconsejó “ponerle mucha fuerza, porque lo van a necesitar”.

Leo

Las personas de Leo que nacieron en el primer decanato seguramente hagan una transacción inmobiliaria, de compraventa o de alquilar algún departamento, que no les sale como ellos quieren, así que puede que tengan que hacer una segunda vuelta para que todo se ordene a su favor. Así lo contó La Torre, quien agregó que en el amor “mucho no sale”: “Si querés amor lo vas a tener que ir a buscar alguna otra parte”.

Al segundo decanato de Leo se lo ve con una buena relación familiar, con buena pareja. “Enero es un muy buen mes para decidir, comprometerse y estar muy pegado con su familia. También para usar mucho más la intuición que en otros meses. En 2022 tuviste que aprender a escucharte.

La gente de Leo del tercer decanato tomará correctas decisiones respecto del dinero. En el amor también puede ser que estén tomando decisiones y sacándose de encima a algunas personas incómodas.

“Entonces es importante poder saberlo y sacarlo. Hasta que tengamos Luna nueva, que es recién el 21 de enero, hay una sensación de que todavía estás terminando lo que te pasó en el año anterior, así que hay que romper con las situaciones que no sirven”, observó.

Sagitario

Las personas de Sagitario que cumplen años en el primer decanato son impulsivos y van de frente, aunque a veces se equivocan y no lo reconocen. “Siguen y siguen, y estudian la situación y salen adelante. Hay mucha competencia y mucha decisión de competir por algo que les gusta. Es un momento muy decidido para Sagitario, así que fuerza”, adelantó la astróloga.

Aquella persona del segundo decanato de este signo de Fuego se siente un poco apabullado, cansado e indeciso por las situaciones de dinero. “Yo te diría que tomes las decisiones, que si te proponen algo laboral, lo hagas o que si dejaste algo pendiente en el año pasado que tenía que ver con lo laboral y no lo hiciste, hacelo, porque te va a ir súper bien”, añadió.

Los sagitarianos del tercer decanato están dejando atrás un duelo o una situación muy negativa en su vida, sobre todo a nivel afectivo. “Enero es el mes en el que se centran a hacer todo por el dinero y la buena economía. Además, es el mes para cuidarse de situaciones profesionales negativas que le incomodan.

Eso tiene mucho que ver con decidir sobre el amor: si el amor molesta, lo sacamos de encima y seguimos decididos a la parte profesional, que es la más fuerte y la más segura para este decanato”, completó La Torre. (La Nación)