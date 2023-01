El primer bebé de la provincia nació en la capital tucumana y se llama Loan

El secretario Ejecutivo Médico, doctor Miguel Ferre Contreras, visitó a la flamante madre y a su bebé quien nació a las 00:57 horas de esta madrugada.

“Estoy aquí en representación del doctor Luis Medina Ruiz, el ministro de Salud de la provincia, visitando el hospital y agradeciendo la hospitalidad y generosidad de la doctora Alba Peroni por recibirnos. También agradecidos a todo el personal que estuvo de guardia anoche recibiendo este bebé, que es el primero del año en el Sistema Público”, contó Ferre.

María Abigail de 23 años, la flamante mamá, destacó: “Me siento muy feliz, mi bebé se llama Loan y es un bebe hermoso y sano. Yo venía realizando el seguimiento de mi embarazo en el CAPS Pedro Solorzano y vine a dar a luz aquí porque venía con 1 de dilatación, hacia contracciones cada 2 segundos y traté de aguantar, gracias a dios recurrí a este hospital y tuve rápido al bebe. Aquí es donde rompí bolsa porque ya estaba lista, me costó un poco, pero ahora él bebé está muy bien gracias a Dios. Este es mi tercer hijo, ya que tengo una nena que es grandecita y un nenito. Estoy muy agradecida ya que tanto en el CAPS Pedro Solorzano como aquí, me atendieron muy bien, y me sentí sumamente contenida por los parteros y las parteras”, manifestó

Por su parte la directora del efector, doctora Alba Peroni, enfatizó: “El hospital ha recibido el primer bebe del año, gracias a Dios hemos tenido este año el primer nacimiento y nos vino a acompañar el secretario Ejecutivo Médico para agasajar a la mamá que tuvo su bebe acá en este hospital. Por suerte un bebé nació sano, pesó 3,600 kilos y midió 49 centímetros”.