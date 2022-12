Trabaja como barrendero, estudió medicina y se recibió a los 37 años

Darío Giusepponi tiene 37 años. Es rosarino y actualmente trabaja en la empresa de recolección de residuos de Rosario con su carrito y escobillón, a cargo del sector de la Plaza de la Independencia.

A principios de diciembre se recibió de médico en la Universidad Nacional de Rosario. Durante 11 años estudió y trabajó al mismo tiempo.

Contó en La Mesa de Café que sus ganas de estudiar medicina iniciaron en 2004, pero no puedo comenzar efectivamente al no pasar el examen de ingreso. Años más tarde empezó a trabajar como barrendero y, en 2011, se le dio la posibilidad de comenzar la carrera de sus sueños.

"Empecé con 26 o 27 años. Luego de mucho esfuerzo, finalmente logré lo que quería y me recibí. Lamentablemente mi papá ya no está conmigo para compartir esto, pero mi mamá está muy feliz por mi logro", contó Darío.

Explicó que debió perderse muchos cumpleaños y juntadas porque se le complicaron los tiempos entre el trabajo y el estudio. De todas maneras, está convencido que medicina es una carrera que le gusta mucho y asegura que una persona debe estudiar lo que le gusta.

Darío trabaja seis horas por día, pero el principal problema con el estudio era que la universidad no disponía de un turno mañana o tarde, sino que eran horarios aleatorios. Sin embargo, el gremio de los recolectores de residuos lo apoyó en todo momento para que pudiera seguir con sus estudios.

"Cuando el líder del sindicato, Marcelo Pipy Andrada se enteró que estaba estudiando, me apoyó desde el primer momento. Cuando se superponían mis horarios, me han ayudado con los días de trabajo. Mucha gente que trabaja en otros rubros no tiene esa posibilidad", contó.

También dijo que alguna vez pensó en dejar la carrera. "El trabajo de recolector demanda mucha fuerza y tenés que moverte mucho. Pasados los 30 años empieza a pasar factura el cuerpo por dormir poco. Pensé en dejar la carrera un montón de veces. Mi penúltima materia fue cirugía: la rendí cinco veces porque me costó mucho. Si era la primera materia, seguramente hubiera dejado la carrera. Nunca me había pasado. Fue todo un logro aprobar".

Darío aún no es consciente que ya se recibió y es doctor. "Los vecinos me han visto en la tele y me han felicitado todos. Tengo 37 años y ya no soy un pibe. Siempre es bueno retomar los estudios de lo que a uno le gusta. De hecho, mis compañeros de trabajo me dijeron que los honro".

El médico reveló su pasión por la cardiología a partir de las diferentes prácticas que fue haciendo a lo largo de la carrera.

Por último, respecto al sueldo que gana como recolector y el que ganaría como médico, Darío aclaró: "Yo no estudié la carrera por plata, la estudié por pasión. Lo hice porque a mí me gusta. En el caso del gremio, todo se encuentra regularizado, tenemos acompañamiento y esas cosas hacen que se trabaje de una mejor manera".