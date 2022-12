Otro logro en el rugby de Candela Delgado: se pondrá la casaca albiceleste

El anhelo de todo deportista es representar a su Selección Nacional, y en el caso de Candela Delgado, es algo que vivirá por primera vez cuando juegue con Las Pumas Seven desde el 11 al 13 de diciembre.

La jugadora de Monteros Vóley habló el programa La Tribuna Amateur (LTA) - el tucumano, y reveló cómo vive el momento: "Me siento muy feliz, entrené toda la vida para este momento y no voy a desaprovechar la oportunidad".

Sin embargo, sus inicios en el deporte de la ovalada tuvieron que ser a escondidas: "Yo jugaba al fútbol pero después probé el rugby y me encantó. Eso sí, a mí mamá no le gustaba porque era un deporte brusco". Pero lograron limar asperezas: "Se enteró cuando la invite a ver mí primer partido, y desde ahí, que siempre me acompaña".