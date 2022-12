Recomiendan la vacunación y el uso del barbijo para evitar casos graves de COVID-19

Tras reunirse con miembros de su gabinete y analizar la situación epidemiológica de la provincia, el doctor Luis Medina Ruiz brindó estos consejos para adultos mayores y personas con patologías de base. Cuáles son los nodos habilitados para la inmunización este fin de semana.

“Hemos notado en esta última semana un aumento de casos de COVID-19. La característica a es que son casos leves, se trata de personas vacunadas y no pasa de leves refríos, dolor de garganta. Entonces estamos motivando a las personas a que se coloquen la vacuna, los refuerzos. A toda aquella persona que tiene la última dosis y haya superado los cuatro meses, tiene que aplicarse la dosis siguiente que le corresponde”, comenzó diciendo el funcionario.

Y prosiguió: “Con la dosis que se coloquen, en cuatro a cinco días, hay una generación de anticuerpos suficiente como para evitar una enfermedad grave. Esto nos permite evitar enfermedades graves y tener pacientes en terapia intensiva; es aumentar la inmunidad de cada una de las personas”.

Para ello, el titular de la cartera sanitaria recordó que este sábado 03 de diciembre habrá nodos distribuidos en distintos puntos de la provincia, de 9 a 14 horas. Puntualmente estarán en: Dirección de Emergencias 107, CAPS San Martín, Yerba Buena, Alderetes, Villa Mariano Moreno, Tafí del Valle, Lules, Monteros, Simoca, Aguilares y La Cocha.

Siguiendo con las recomendaciones, el ministro expresó: “Así como pedimos que nos coloquemos la dosis de refuerzo ya que evita la enfermedad grave, el barbijo evita el contagio. Recomendamos su uso de manera firme en personas mayores de 60 años, en quienes tienen alguna enfermedad de base, en personas que decidieron no vacunarse, y sobre todo, en lugares cerrados, no ventilados, como en un transporte público (colectivo, taxi) o en alguna reunión donde se genere la posibilidad de contagio. Estamos hablando de lugares donde hay muchas personas que van a compartir espacios que no están ventilados adecuadamente”.