El monterizo Martín Juárez Cruz fue elegido como el "Mejor Standupero" de Tucumán

El teatro tucumano tuvo su distinción anual, y la Asociación Argentina de Actores, filial Tucumán, premió a los mejores de este 2022, y un monterizo tuvo su estatuilla en el rubro "Mejor humorista en Stand Up", se trata del humorista Martín Juárez Cruz.

Este premio se entregaba por primera vez, y en la terna, competía contra sus propios compañeros de Tucson Comedy, y el monterizo tenía a Juan Carlos Sánchez, Benjamín Tannuré Godward, Jorge Contreras y Jorge Giménez. "Por primera vez se ha incluido al stand up, y han sido muy generosos con todos lo que hacemos esto en Tucumán", dijo Martín en diálogo con MONTERIZOS. "Fue una noche muy mágica, muy linda, con toda la gente que se dedica al arte escénico, actores, actrices, productores, sonidistas, iluminadores, todos los que trabajan en las salas teatrales de la provincia"

Sobre la noche de gala, el humorista dijo que tenía mucho nerviosismo por lo que estaba viviendo, pero también porque nunca supo cuando el jurado que eligió el premio fue a ver la obra, y tampoco sabe qué impresión se llevaron. Claro, eso es antes, porque cuando escuchó su nombre estalló de alegría.

"Haber sido nominado para mi fue un placer, porque quiere decir que algo habían encontrado en mi para estar en la terna". "Cuando dijeron mi nombre me emocione totalmente, pensé en todo lo que venía haciendo, venimos de años duros con la pandemia", deslizó.

"Este año hicimos una gran tarea, hicimos un show de varones, con una temática difícil, con el nombre, tiene polémica, pero lo hicimos disfrutando mucho en un marco de respeto", y se refiere a Empollerados. "Con este show tuvimos muy buenas críticas, y recorrimos toda la provincia".

Fue un Año complejo de manera artística, la gente que ha asistido, respondió de la mejor manera". Espero poder cerrar el año en Monteros. "Esto se va para Monteros".

Por último, Martín Juárez Cruz, agradeció: "Mención especial para mi familia, a mi hija, a todos los que me acompañaron y me hicieron el aguante en estos nueve años que llevo ya con el stand up.