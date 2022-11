La carta de Enzo Fernández a Messi tras su renuncia a la Selección en 2016: “Si te quedás, que sea para divertirte”

Fue uno de los héroes de Argentina en el triunfo ante México por 2-0 y Enzo Fernández sigue viviendo un momento soñado. Convirtió el segundo tanto, que fue un golazo a colocar y nada menos que el primero en una Copa del Mundo.

El ex volante de River Plate se emocionó luego de recibir el abrazo de Lionel Messi, quien es su ídolo. Este domingo se hizo viral una carta que le escribió al rosarino en 2016, ante su anuncio de que abandonaba la Selección luego de perder la Copa América Centenario en la definición por penales ante Chile.

Luego de aquel encuentro del 26 de junio de 2016 en los Estados Unidos, en la zona mixta y ante los micrófonos, La Pulga manifestó su dolor ante una nueva frustración. Era su cuarta final perdida con la Albiceleste, tres por Copa América (2007, 2015 y 2016) y una por Copa del Mundo (2014). “Se terminó para mí la Selección. Son cuatro finales, no es para mí. Lo busqué, no se me dio, pero creo que ya está”, sentenció. “Creo que sí es una decisión definitiva. Es lo que siento ahora. Es una tristeza grande lo que nos volvió a pasar. Encima me toca errar el penal a mí. Era importantísimo para tomar diferencia. Hoy me tocó errar a mí, ya está”, agregó.

Al otro día se hicieron virales diversas manifestaciones de argentinos que le pidieron a Messi que no se fuera, pero también entendieron su decisión, como Enzo, que con 15 años expresó sus sentimientos en su cuenta de Facebook: “Cómo te vamos a convencer nosotros que somos unos muertos. Cómo te vamos a convencer nosotros que en nuestra vida tuvimos el uno por ciento de presión que tenés en tus hombros, que te levantás a la mañana y te mirás al espejo y sabés que una multitud de más de 40 millones de habitantes no solamente quiere que hagas las cosas perfectas, sino que ridículamente se ha impuesto que pueden exigírtelas”.

“Cómo te vamos a convencer nosotros que no pudimos entender que sos un ser humano, una persona con un talento inigualable, el mejor jugador del planeta, pero una persona en fin. Cómo te vamos a convencer nosotros si no paramos ni un segundo a darnos cuenta de que vos no sos el responsable del enojo que nos provoca perder, que muchas veces tiene más que ver con frustraciones propias que se despiertan”, agregó.

“Mirémonos al espejo y preguntémonos si nos exigimos a nosotros mismos el uno por ciento de lo que le exigimos a este muchacho en que en verdad ni conocemos. Cómo vamos a convencerte nosotros que nos cuesta ver que en el mundo entero te halagan, que en tus vacaciones podrías estar tirado en una playa y estas ahí corriendo y representando nuestros colores para que nos fijemos si corrés o si cantás el himno”, continuó.

“Hacé lo que vos quieras Lionel, pero por favor, pensá en quedarte. Pero quedate para divertirte, que es lo que esta gente te ha quitado. En un mundo de presiones ridículas, logran sacarle lo mas noble que tiene un juego. La diversión. De pibe seguro soñabas con representar a tu país y divertirte. Verte jugar a vos con la celeste y blanca es el orgullo mas grande del mundo. Jugá para divertirte que cuando vos te divertís, no te das una idea lo que nos divertimos nosotros. Gracias y perdón Lionel Messi”, concluyó. (Infobae).