Scaloni: “Ante Emiratos Árabes no tomaremos ningún riesgo, no vale la pena"

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, explicó que "no tomará ningún riesgo", ya que "no vale la pena", de cara al amistoso del miércoles ante Emiratos Árabes Unidos, en el último amistoso antes del debut del martes 22 contra Arabia Saudita por el grupo C del Mundial de Qatar.

"Hasta anoche no teníamos el plantel completo. Ahora en el entrenamiento vamos a decidir quién juega mañana. Debe ser un equipo de garantías físicas, no tomaremos ningún riesgo, no vale la pena", detalló el DT albiceleste en conferencia de prensa.

Con respecto al presente del capitán del seleccionado, Scaloni destacó: "A Messi lo veo como siempre, con ganas de disfrutar el Mundial. En cuanto a los elogios hacia mí, creo que lo dice más por la buena relación que tengo que por la realidad de lo que soy como entrenador".

"La lista la conformamos pensando en lo mejor del equipo como siempre, y era lógico que en una Selección como Argentina se queden afuera buenos jugadores. Llevamos nueve defensores por algunas situaciones físicas que pueden llegar a afectarnos durante el Mundial”, subrayó el entrenador sobre la lista de 26 jugadores que disputará el Mundial.

Además, el DT santafesino desmintió la versión de que pidió hacer más de los cinco cambios oficiales que permite la FIFA.

"Será la primera vez que saquemos un equipo pensando en el futuro y en el plano físico", remarcó el rosarino que utilizará el entrenamiento de este martes para probar a los jugadores que arrastran molestias.

El partido contra Emiratos Árabes se disputará este miércoles desde las 12.30 en el estadio Mohammed Bin Zayed. (Télam)