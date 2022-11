Una alumna de la escuela Técnica de Monteros integró un grupo ganador en el "Hackaton"

En las instalaciones del Centro de Innovación CIIDEPT se realizó la primera edición del "HACKATON JUVENTUDES AGREGANDO VALOR”, bajo el lema “Vencer desafíos para crear oportunidades" organizado por el Ministerio de Educación de la Provincia que conduce Juan Pablo Lichtmajer a través de la Dirección de Educación Técnica en conjunto con la Subsecretaría de Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca dependiente del Ministerio de Economía de la Nación; y el Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia.

La alumna Lucía Herrera formó parte del grupo 4, uno de los ganadores del "Hackaton" junto a Matías Vaquera (Lules), Lucio Abregu, Lucas Urueña (Gastona Sud), Ulises Reynaga (San Miguel de Tucumán), Elías Armella (Tafí del Valle) y como facilitador estuvo el profe, Daniel Paz.

Lucía Herrera afirmó “ha sido una experiencia muy linda, poder haber hablado, generado nuevas relaciones, haber creado un lindo grupo de trabajo. No me esperaba haber ganado el primer lugar, si me tenía mucha fe y bueno es una alegría inmensa”.

El objetivo principal de la jornada fue generar espacios de encuentro entre estudiantes y docentes de escuelas técnicas y agrotécnicas con el fin de potenciar los saberes de manera aplicada a la innovación en el sector agroalimentario. Además, fomentar la vinculación entre empresas agropecuarias y agroindustriales, y la educación técnica profesional, resolver desafíos planteados en la producción incentivando soluciones innovadoras y colaborativas, estimulando el intercambio y el aprendizaje de estudiantes de la educación técnica profesional y elaborar problemas para ser abordados por alumnos a partir de la realidad del sector agropecuario y agroindustrial de cada provincia.

Los productores y las PyMES locales y regionales del sector socio-productivo agroalimentario presentaron sus problemáticas locales e impedimentos reales para el crecimiento competitivo, a partir del vínculo previo con las AGROPYMES de la provincia en un intercambio interinstitucional. A partir de la identificación de las problemáticas, se realizó una sistematización que fueron insumos para la elaboración de la consigna de desafíos del HACKATON que se resolvieron durante el encuentro con propuestas innovadoras.

La Educación Técnica ocupa un lugar estratégico en Tucumán y la articulación con instituciones y organismos es importante para la formación y la inserción laboral a través del conocimiento técnico agropecuario e industrial”, deslizó Lichtmajer.

Álvaro Simón Padros ministro de Desarrollo Productivo, sintetizó “la verdad que sorprendido por la organización, por la participación de tantos alumnos de distintas escuelas y de ver tantos chicos interiorizados, interesados en armar proyectos relacionados a la producción y en especial que el primer lugar sea sobre vinazas y que haya tanta preocupación por el medio ambiente. Muy contento de participar y espero que el año que viene se repita y por supuesto desde nuestro ministerio, abiertos para seguir con este tipo de iniciativas”.

"Esta jornada es poner en experiencia todos los saberes, todas las habilidades y el conocimiento que nuestros chicos de escuelas secundarias técnicas, agrotécnicas y de modalidad en Economía y Agro, para la solución de problemáticas de dificultades singulares y particulares que la distintas empresas del sector productivo enfrentan en nuestra provincia. Nuestro ministro Juan Pablo Lichtmajer siempre ha tenido la convicción de que este es el camino, de trabajar mancomunadamente entre los distintos ministerios y más cuando se trata de educación, ciencia, tecnología y producción, así que estamos muy entusiasmados muy felices” aportó la Secretaría de Educación, Isabel Amate Pérez.