4 Nov 2022 - 15:14

Inició el pago del 80% del sueldo de octubre para estatales 

Conocé el cronograma de pago de la parte complementaria.

La Secretaria de Hacienda de la Provincia, que depende del Ministerio de Economía, informó el cronograma de pagos de la parte complementaria del sueldo octubre. Los agentes estatales podrán pasar por los cajeros automáticos según el siguiente orden:

VIERNES 04 DE NOVIEMBRE                            

SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)                            

-EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27                            

SABADO 05 DE NOVIEMBRE                            

-SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)                            

-EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27                            

MARTES 08 DE NOVIEMBRE                            

-ADMINISTRACION CENTRAL                             

-DEFENSORIA DEL PUEBLO                            

- TRIBUNAL DE CUENTAS                            

-TRIBUNAL FISCAL DE APELACION                            

-PODER LEGISLATIVO                            

MIERCOLES 09 DE NOVIEMBRE                            

-PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros- Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)                            

-MINISTERIO PUBLICO FISCAL                             

-MINISTERIO  PUPILAR Y DE LA DEFENSA                            

-COMUNAS RURALES                            

JUEVES 10 DE NOVIEMBRE                            

-DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)                            

-DIRECCION RECURSOS HIDRICOS                            

-ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO                             

-ENTE CULTURAL DE TUCUMAN                            

-INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA                            

-INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)                            

-SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)                            

-ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)                            

-INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO                            

-ENTE  INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA                            

-INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL                            

-ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA                            

-JUBILADOS FUERA DE CONVENIO                            

-RENTA  VITALICIA-HEROES DEMALVINAS                            

-ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO                            

- EDUCACION ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE  GESTION PRIVADAS( Privados Primarios, 'Secundarios,Terciarios Transferidos)                            

-MUNICIPIOS DEL INTERIOR                            

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