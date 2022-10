"Ciudadela" es el nombre con el que bautizaron dos fanáticos de San Martín a su beba

Una beba que nació el martes pasado, fue bautizada como "Ciudadela" por sus papás. La historia ganó las primeras planas de los medios tucumanos.

"El nombre se lo quise poner a mi primera hija, pero en ese entonces el Registro Civil no me lo permitía. Lo mismo pasó cuando quise llamar San Martín a mi hijo. Ahora se me ha dado", dijo Néstor, el papá de la bebé a Telefe Tucumán.

Además, la beba ya tiene su carnet de socia. El presidente del club Rubén Moisello y su vicepresidente Bruno Sogno fueron quienes entregaron el carnet, y además le obsequiaron otros regalos.