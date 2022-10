Video: El gesto viral de los niños de San Martín tras ganarle a River por penales

Un gesto de unos jugadores de infantiles de San Martín de Tucumán, se volvió viral y recorre las redes sociales del país.

"El respeto y los valores ante todo", fue la frase que colocaron desde el Santo tucumano para felicitar a Matias Argañaraz y Fernando Rodríguez, por el reconocimiento que tuvieron con sus rivales, quienes se encontraban muy golpeados y lamentando la derrota.



“A los chicos de River les decía que no se pongan tristes y que lo sigan intentando. Ellos me dijeron que lo iban a hacer, después de eso si me sumé a los festejos con mis compañeros”, contó Matías.

“Mati” admitió que si bien tiene redes sociales, no las utiliza por eso no estaba enterado de la viralización del video. “Ni sabía que estaban filmando, yo fui a consolar a algunos de los chicos, eso que estaba muy feliz por haber ganado el torneo con mi papá y mis amigos. Eso lo aprendí en mi casa y en el club”, reconoció el niño de nueve años que practica fútbol desde que tiene cuatro.