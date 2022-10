Por primera vez en 806 días, no se registraron casos de COVID-19 en Tucumán

El ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, informó a la población que después de 806 días, por primera vez en la historia de la provincia no hubo casos positivos de coronavirus. Agradecimiento al equipo sanitario.

“Es la primera vez luego de 806 días que tenemos cero casos de COVID-19, de más de 150 pacientes que consultaron ayer, incluso algunos sintomáticos, todos dieron negativo. Desde julio del 2020 que comenzamos a tener circulación viral comunitaria, hoy no tenemos ningún caso positivo”, sostuvo el funcionario.

Y añadió: “Eso nos alienta y nos obliga a decir gracias al equipo de salud que estuvo desde la primera hora controlando los pacientes, aislándolos, tratándolos, hisopando, en la internación y por supuesto, con la vacunación que es lo que permitió que estemos hoy incluso trabajando sin barbijo”.

Hizo hincapié en la gran labor del personal de salud y su entrega. También agradeció a la comunidad que confió en el Sistema Provincial de Salud, que se aisló y vacunó cuando correspondía, y al gobernador de la provincia que desde el primer momento estuvo apoyando y brindando todas las herramientas para seguir trabajando adecuadamente.

“Hoy les pedimos que aquellas personas que tienen síntomas tienen la posibilidad de hisoparse, pero lo más importante es la vacunación. Entonces quien no se colocó la dosis de refuerzo o no se vacunó aún, que lo haga; esto evita fallecimientos. Además, tenemos que celebrar que toda la semana no tuvimos ningún paciente fallecido y no tenemos en este momento ningún paciente en terapia intensiva con respirador internado en Tucumán. Son buenas noticias que nos alientan a seguir trabajando juntos para mejorar más aun los indicadores”, concluyó.