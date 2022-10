Obras de monterizos que ya son una sensación nacional

La potencia de las artes visuales tucumanas se expresa con singular respuesta en distintos ámbitos. En particular, la obra de Rodolfo Bulacio que está siendo exhibida en el Centro Cultural Borges de la Capital Federal (en las Galerías Pacífico), con entrada libre y gratuita y organizado por la Palais de Glace, es ya considerada uno de los hechos artísticos más relevantes del año.

“Fantasía Marica del Pueblo” reúne numerosas obras del autor asesinado en 1997 en un crimen de odio, así como fotos que tomó Marga Fuentes de sus performances de esa década, donde la estética queer y el discurso político de resistencia dentro de una sociedad que elegía a Antonio Bussi como gobernador iban de la mano. El fluir de público por la exposición de La Rodo y la repercusión en la prensa especializada motivó a especular que la muestra vaya más allá del 30 de octubre, último día anunciado, pero la fecha se mantiene por los compromisos previos existentes en ese espacio.

El desembarco tucumano es más amplio que sólo esta muestra. Por segundo año consecutivo, la galería de arte Fulana de Tafí Viejo representará a la provincia en arteBA, una de las ferias internacionales de arte contemporáneo más importantes de América Latina, con trabajos de Evi Tártari, Adrián Sosa y Eugenia Correa. Para garantizar la participación en la actividad prevista entre el 7 y el 9 de octubre en Costa Salguero están solicitando colaboraciones voluntarias acá.

En su promoción, arteBA reivindica tener “el firme propósito de ser una plataforma de encuentro que reúna a todas aquellas personas que conforman el ecosistema del arte en la Argentina: artistas, galeristas, curadores y curadoras, coleccionistas, profesionales y público interesado de todas las edades”. “Nuestro objetivo es continuar acompañando la reactivación del sector con una feria que sostiene su presencia local y se propone mostrar lo mejor del arte argentino moderno y contemporáneo. Para esta edición, hay más de 300 artistas, representados por 71 galerías de más de 15 ciudades”, plantea.

En ese universo, Fulana será parte de la sección Utopía, con una propuesta curada por su directora, Pamela González. “Las obras de los artistas elegidos reúnen testimonios de quienes son, una reafirmación de su identidad en donde defienden sus límites al mismo tiempo que los rompen. Sus piezas, generadas a partir de diversas técnicas, crean un lenguaje propio en donde indagan cada cual a su manera sobre su historia, sobre su legado, sobre su paisaje, y en base a eso crean un lenguaje propio desde la subjetividad. Sus propuestas forman parte de un proceso coherente, de fuertes posicionamientos personales y en conjunto generan un interesante conjunto estético y conceptual”, resalta. En su espacio taficeño de Sarmiento 88, actualmente está exponiendo Correa su serie “El desborde y la reorganización de lo existente”, curada por Cecilia Quinteros Macció.

Del norte argentino, sólo hay dos galerías seleccionadas para ser parte del evento: la otra es la salteña Remota. El filtro pasó por manos del comité integrado por Nora Fisch, Carlos Huffmann, Herminda Lahitte, Nancy Rojas y Antonio Villa.

Precisamente en la vecina provincia, en el Museo de Arte Contemporáneo de Salta, desde este viernes estará exponiendo Blanca Machuca su muestra “Alunados - Ecología humana”. Además, para el 99º Salón de Santa Fe, entre los 25 expositores fueron seleccionados Agustín González Goytía, Alejandra Mizrahi, Diego Gelatti y Florencia Sadir.

Historia regional

Radicada en la provincia hace décadas, Mariela Martin puede contarse como una artista local más. Por estos días está en Estados Unidos, ya que fue la única argentina seleccionada entre cientos de propuestas para exponer en la New York Latin American Art Triennial 2022, que estará abierta hasta el próximo mes en la Pace University Art Gallery.

La muestra tiene como eje temático “Abya Yala: orígenes estructurales”, con el propósito de reflexionar sobre la influencia precolombina, africana y europea en el arte contemporáneo, y el cambio compulsivo en la actualidad.

“El movimiento sigue teniendo su sede principal en Nueva York. Cada tres años se desarrolla allí uno de los encuentros de arte más importantes del planeta, la Trienal de Arte Latinoamericano, con la participación de más de 200 artistas de todo el subcontinente; es una colosal exhibición de arte en forma escalonada, de acuerdo a un cronograma de fechas y espacios que incluye galerías de universidades en El Bronx, Queens y Manhattan”, adelanta la artista.

Martin presenta la obra “Migración Quilmes”, una expresión acerca de “cómo fue la migración interna del diezmado pueblo originario de Quilmes durante su caminata forzada de 1.300 kilómetros de los Valles Calchaquíes a Buenos Aires, y la relevancia de este hecho para nuestra memoria”. “Quise contar este suceso histórico porque vemos su rastro cuando visitamos la Ciudad Sagrada, que hoy está cuidada con un hermoso centro de interpretación que recibe a todos aquellos que quieran conocer parte de nuestro pasado”, agrega.

Define su obra como “sencilla, genuina, sin estridencias; su objetivo es la simplicidad y la desnudez del hecho, casi como un cuento de niños de antes donde se dice lo más cruel”. “Mientras pintaba sus atuendos, su caminar, su dolor, de alguna manera escribía su historia sobre el manto de tierra, y pensaba sobre tantas historias que la humanidad repite como si el tiempo no pasara, como si no pudiéramos salir de la maraña y pararnos en otro lugar como seres humanos. No sé qué más nos hace falta para ir a un nivel de consciencia más comprometido y humanamente responsable”, reflexiona Martin, quien es parte de Arte Latam.

Su creación fue elegida por el jurado conformado por Alex Mendoza, Luis Estebanberg y Ezequiel Taveras..El Consulado Argentino en Nueva York facilitó el traslado del cuadro, gracias a una gestión del curador argentino Marcelo Cofone.

Exponen obras de Dardo Orquera

En la Sala de Exposiciones del teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), está montada la muestra del artista Dardo Orquera, “Dardito, de Hileret a la ciudad. Imágenes del viejo Tucumán”, que se puede visitar gratuitamente de jueves a domingos, de 17 a 21, hasta el 23 de este mes.

l artista fue maestro, músico, profesor de literatura, ensayista, fotógrafo y paisajista urbano. Nació en Concepción, pero de niño llegó a la capital y se formó en plástica con María Eugenia Aybar y Susana Bollati. El centro de su obra fueron los paisajes urbanos de San Miguel de Tucumán, abordados desde una forma de mirar, entre naif, fauvista y expresionista, que dejó registrada para la posteridad una ciudad de casas señoriales, nubes imponentes y calles de adoquines surcadas por tranvías. / La Gaceta