Casa Histórica: "Esto es un insulto a los tucumanos”

Estos cortaron con una tijera el material de la obra. Se trataba de un cartel con una consiga pacifista escrita con letras negras: “Ocupa las calles con tu decisión y tu belleza”.

El grupo, momentos antes, había intentado prender fuego con un encendedor. Al final, pudieron trozar el trabajo artístico.

“No pueden tapar con un trapo la Casa Histórica. Pueden hacer la intervención en la plaza Independencia, en la Casa de Gobierno. Con esto no me mostrás nada, no es una intervención sobre nuestra historia, los valores o la Patria”, dijo Carlos, según se identificó, uno de los manifestantes.

“Es un insulto a los tucumanos. Me molesta esto”, añadió este hombre, quien fue acompañado por otros más en el lugar. También cuestionaron que esa obra impedía el ingreso por el sector central del Museo de la Independencia. (Contexto)