Le extrajeron un tumor y con parte de su intestino le construyeron una nueva vejiga

La cirugía inédita se llevó a cabo en el hospital Ángel C. Padilla a un paciente de 51 años que padecía cáncer de vejiga.

“El servicio de Urología de este hospital de los últimos tiempos tuvo un resurgimiento en cuanto a las prestaciones que brinda, debido a que años atrás hubo bajas del personal por razones personales y de jubilación. Fuimos incorporando profesionales urólogos y así el servicio se vio revitalizado. Con esto logramos cambiar el perfil prestacional e ir a la alta complejidad”, comenzó contando el jefe de Urología del efector tucumano, doctor Alberto Fernández.

Respecto a este último punto, explicó que se trata de cirugías y tratamientos de patologías oncológicas; en urología abarca riñón, próstata, vejiga, que es lo más frecuente en cuanto a cáncer, aparte de las patologías benignas.

“Desde hace seis años y hasta ahora, hicimos más de 100 extractomias laparoscópicas. Después seguimos con la parte de próstata, y la última cirugía de alta complejidad que no se hacía es el tratamiento de cáncer de vejiga. Hablamos de un tumor de alto volumen por el cual había que extirpar la vejiga con la próstata y lo más novedoso sería hacer un reservorio, una neovejiga para que el paciente pueda orinar de manera natural”, expresó.

Por su parte, el subjefe de Trasplante quien también comparte la jefatura de Urología, doctor Fernando Gómez Huamani, relató: “Lo que realizamos recientemente fue una cirugía oncológica de complejidad que no es habitual en nuestro medio. Para esto, tuvimos apoyo del doctor Tejerizo, quien es uno de los referentes a nivel de Sudamérica en estas patologías y vino del hospital Italiano de Buenos Aires”.

La intervención fue una cistoprostatectomía radical por cáncer de vejiga. “Lo novedoso para nosotros fue que hicimos una reconstrucción con intestino para formar una nueva vejiga para que ese paciente tenga la posibilidad de orinar a futuro por medios naturales, y no por derivación externa que sería por una bolsa, teniendo en cuenta que hablamos de un paciente joven de 51 años de edad”, agregó el profesional.

Dicho paciente se encontraba sin cobertura social y no tenía recursos económicos para acceder por sus propios medios. “Hace tiempo que lo venimos siguiendo por una patología tumoral vesical, pero que no cumplía criterios para llegar a una cistectomía y en la evolución en los controles posteriores, corroboramos que esta enfermedad no se iba a comportar de manera benigna. De este modo buscamos ofrecerle el mejor tratamiento para el paciente”, destacó.

Cabe destacar que, en el hospital Padilla nunca había hecho esta cirugía, siempre se daba respuesta por el tratamiento oncológico de la enfermedad. La cirugía consta de dos partes: la primera es la extirpación del órgano enfermo, y la segunda es la reconstrucción y dejar en condiciones lo más naturales posibles al paciente

“Actualmente, el señor en su casa y en breve estará orinando por sus propios medios. Tuvo una muy buena evolución”, aseguró.

Finalmente, el vicedirector médico operativo y urólogo del departamento de patología vesical del servicio de Urología del hospital Italiano, doctor Juan Carlos Tejerizo, manifestó: “Esta experiencia fue sumamente positiva, me puso muy contento poder hacerlo, lograr la radicalidad de la extracción de la vejiga con el tumor, y la segunda etapa que es la reconstructiva. Ambas etapas estuvieron dentro de lo programado. En el hospital Italiano tenemos mucha experiencia en este tipo de patologías. Por las condiciones económicas del paciente, éste no se podía trasladar, así que me ofrecí voluntariamente a ayudar a operar en el hospital Padilla”.

Y aportó: “En nuestro efector se hace mucha docencia, estamos acostumbrados a participar con otros colegas, enseñar, preparar, ayudar a otros colegas, en este tipo de técnicas. Porque no sólo depende del cirujano sino de todo el entorno de paciente. Había profesionales por suerte que estaba preparándose para este tipo de patologías y de esa manera poder hacer una cirugía bien preparada”.