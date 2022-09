"Puentes de diálogo": por unanimidad, la Legislatura repudió el atentado a Cristina Kirchner 

El Poder Legislativo de Tucumán celebró este viernes al mediodía una sesión especial de emergencia expresó el repudio del cuerpo colegiado por el atentado sufrido por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Además, se ratificó el DNU dictado por el Poder Ejecutivo (PE) de la provincia que declara el asueto administrativo para hoy por el intento de magnicidio.

En la previa al debate, legisladores del oficialismo y de la oposición elevaron propuestas para rechazar el ataque contra la ex jefa de Estado, por el que está detenido Fernando Andrés Sabag Montiel.

Finalmente, se aprobó un dictamen unificado, según comunicó el vicepresidente primero del cuerpo, Regino Amado (FdT), quien coordinó el debate.

"La Legislatura de Tucumán declara su más enérgico repudio al atentado perpetrado contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el 1 de septiembre, el cual representa un hecho de suma gravedad institucional poniendo en riesgo el sistema democrático del país", señaló el cuerpo colegiado. Y además de comunicar su "solidaridad hacia la vicepresidenta", pidió "el pronto esclarecimiento de los graves hechos". También instó a los tucumanos "a realizar una profunda reflexión, que nos permita tender puentes de diálogo". "Nunca más la violencia puede volver a ser utilizada como herramienta política en nuestro país democrático", expresa la declaración de la Legislatura.

Voces en el recinto de la Legislatura

Ricardo Bussi (Fuerza Republicana) se expresó en contra del feriado nacional, pero confirmó la adhesión de su bancada al repudio respecto al intento de magnicidio.

"Se atentó contra la vida de la vicepresidente de la Nación y expresamos nuestra solidaridad con la familia de Cristina Fernández de Kirchner. Llamo a la reflexión a toda la dirigencia política para apaciguar los ánimos y abandonar los discursos de odio y de confrontación permanente", expresó.

"Es un día de dolor y nos retrotrae a épocas que creíamos superadas", señaló José Ricardo Ascárate (UCR). E instó a lograr consensos entre oficialistas y opositores. "Debemos repudiar, solidarizarnos, más allá de que podamos no coincidir con el pensamiento político de Cristina Kirchner", afirmó.

El vicepresidente del bloque del Frente de Todos, Zacarías Khoder, expresó su apoyo a la "compañera" vicepresidenta. "Sufrió un atentado que puso en riesgo su vida", dijo el bandeño. Y manifestó que su bancada se pronunciaba "en defensa de la paz y la democracia". "Cristina permanece con vida pese a que el arma no se disparó, incluso cuando fue gatillada y estaba cargada", enfatizó. Y agradeció a los bloques que brindaron su acompañamiento.

Sara Alperovich (Hacemos Tucumán) aseguró que aún se sentía "conmocionada" por lo sucedido. "No es un hecho aislado", afirmó. Y dijo que se trató de una consecuencia del "odio dirigido" hacia el movimiento peronista. "Estamos en un momento crítico, la democracia como sistema de gobierno está jaqueada, y esto es responsabilidad de los sectores que constantemente promueven la eliminación del otro", cuestionó.

"No puedo dejar de decir que estamos consternados. Estamos muy preocupados y dolidos. Hasta sentimos que hemos sido atacados todos", señaló el opositor Raúl Pellegrini (PJS), aliado a Juntos por el Cambio. El legislador afín a Germán Alfaro transmitió además su "solidaridad" con CFK y "con los militantes" del kirchnerismo. En su alocución, además, instó a "rechazar cualquier acción que signifique" utilizar "el miedo como estrategia política". "No hay nada peor que eso para la democracia", dijo. Y pidió tener cuidado con "los que quieran sacar provecho" de lo sucedido. "El mejor mensaje que podemos tener es el de Perón y Balbín, que entendieron la necesidad imperiosa de unir a los argentinos", agregó

Federico Masso (Libres del Sur) advirtió que la dirigencia política debe estar "preocupada" por la situación "endeble de la democracia". "Estos hechos de violencia no vienen solos. Tenemos la obligación con solidarizarnos con la vicepresidenta y su familia. Pero también tenemos que ser mesurados, de todos los espacios políticos, porque hay que entender que esta democracia de hoy no es la democracia de hace 20 años. Y tiene que haber una autocrítica profunda de quienes ejercemos responsabilidades públicas", indicó.

"Lo que se ha visto anoche es muy grande, y excede las diferencias políticas que podamos tener", afirmó el radical José María Canelada. El aliado a Juntos por el Cambio pidió que la Justicia "investigue" de manera rápida y se determine "si hay más personas detrás de esto". "Queremos que se sepa exactamente qué ha sucedido y que así se lo condene", añadió. Y se expresó en contra del feriado nacional decretado para hoy.

Nadima Pecci (Valores Republicanos) expresó su repudio "a todo tipo de violencia". Y además de rechazar el ataque a Cristina Kirchner, aludió a "a los piquetes, la destrucción de vallas, la que hacen los supuestos mapuches y a todo tipo de violencia, sea del sector que sea". Y cuestionó la declaración del feriado nacional "para movilizar". "Hay que hacer un llamado de cada uno de los espacios a dejar de provocar de manera permanente", señaló luego.

El opositor Raúl Albarracín (PJS) expresó que, en esta jornada, "estamos unidos todos para defender tres valores: la vida, la democracia y la paz".

Cuestión de privilegio

Al inicio del debate, el legislador oficialista Dante Loza (Frente de Todos) planteó una cuestión de privilegio en contra de la opositora Pecci por sus dichos en Twitter.

"Repudio todo tipo de violencia ejercida por cualquier sector", señaló la dirigente opositora. De todos modos, cuestionó la decisión de declarar un feriado nacional. "Parar el país sólo busca imponer la versión de que la acción aislada y poco clara de un loco es violencia política culpa de los discursos contra (el sector) K", sostuvo. Además, habló de un "país arrastrado al plan de victimización". Y consideró que "el supuesto atentado viene perfecto para el plan de victimizarse; y, de paso, distraer la atención de los alegatos (por la causa 'Vialidad') y el ajuste".

"En estos momentos de tanta zozobra que vive el país, no se puede utilizar este tipo de situaciones para hacer política. El pensamiento plural debe existir, pero tiene que haber límites", reclamó Loza.

El vicepresidente primero de la Legislatura, Regino Amado (Frente de Todos), a cargo de la sesión, comunicó que la cuestión de privilegio fue remitida a la comisión pertinente para su tratamiento.

"He suscripto la declaración de repudio (por el ataque a CFK), no sé en qué se funda lo que se acaban de mencionar, y me parece de una gravedad tremenda la pretensa de censura", respondió Pecci al hacer uso de la palabra.

Fuentes

Fuente: La Gaceta