Renovación Urbana: funcionarios monterizos exponen ante el Ente de Cultura de la Provincia

La polémica por el proyecto de la Renovación Urbana, que contempla la remodelación de la plaza Bernabé Aráoz de Monteros, suma nuevos capítulos diariamente, tras la movilización de la semana pasada, que además terminó con un grupo minúsculo provocando vandalismo al perímetro delimitado.

Durante la mañana de este martes, el Ingeniero Maximiliano Novotny, director de Obras Públicas, y la arquitecta Isabel Felichichi, entre otros funcionarios municipales, expondrán ante el Ente de Cultura de la Provincia, presidido por Martín Torres Ruiz, indicaron desde la oficina de prensa de la Municipalidad de Monteros a MONTERIZOS.

Las opiniones están divididas con respecto a la remodelación del principal paseo público. Una de las voces críticas, y que estuvo desde el primer día de la convocatoria, es de la docente y ex rectora de la Escuela Normal, Luisa Romano, quien dijo que "el espacio público forma parte del patrimonio histórico del municipio y en consecuencia, según lo establece la ley provincial 7.500, no puede ser intervenido sin la autorización de ese organismo estatal".

“Es un espacio protegido que se comenzó a intervenir sin que nosotros, como vecinos, ni la provincia, dispusiéramos de los detalles de obra a ejecutarse. Solo enviaron al Ente una comunicación cuando ya se había iniciado la destrucción del piso”, deslizó.

Por su lado el presidente del Concejo Deliberante de Monteros, Fabián "Mellizo" Giménez, indicó que el conflicto "A nosotros nos parece una obra interesante y necesaria. Creo que se respeta el estilo original del paseo. La gente en principio se queja porque está contemplado el cambio del arbolado. Pero lo que sucede es que hay una especie que necesariamente tiene que ser extraída porque es antigua y corre el riesgo de desplomarse” explicó el edil al diario La Gaceta. “Creo que todo el lío que se armó se podría haber evitado si se hubiera comunicado a la gente todos los detalles de las labores previstas. Solo se informó a los comerciantes”, insistió.

Aldo Mansilla, ex presidente de UCIM, y ya lanzado a la arena política para luchar por la intendencia en el 2023, fustigó al municipio con críticas en general sobre el proyecto de Renovación Urbana, “Tiene defectos de base que no pueden pasar por alto: no está comprendido en un proyecto urbanístico integral. Va en sentido contrario a todas las tendencias urbanísticas de descentralizar las ciudades, brindando a los ciudadanos más opciones de comercio y servicios cerca de sus domicilios. Pretenden hacer un centro más grande con mayor congestión”, dijo. “Es una puesta en escena que no tiene el menor rigor técnico” concluyó.