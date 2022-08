☀️ Martes con cielo despejado y una máxima de 26°

Será otro día con sol a pleno en Monteros y en la provincia de Tucumán, ideal para aprovechar el sol y realizar salidas recreativas durante la siesta y tarde.

Para hoy en Monteros

El Servicio Meteorológico Nacional anunció en su informe diario, que en el amanecer se registró la temperatura más baja con 6° C y una sensación térmica de 3° C, y que el termómetro marcará 26° C, como máxima para hoy. El cielo estará completamente despejado y los vientos soplarán principalmente del sector noroeste. No se esperan lluvias al menos hasta el fin de semana.

En Tafí del Valle, el día será frío pero también con el sol marcando una presencia en todo el día. La máxima pronosticada para esa zona de los Valles Calchaquíes es de 17° C. Son jornadas frías, más aún cuando el sol comienza a esconderse tras los cerros, pasada las 18:00.