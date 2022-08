WhatsApp habilitó la función para ocultar el “en línea”: cómo hacerlo 

WhatsApp refuerza la privacidad de tu cuenta y ahora ya podrás esconder tu estado activo o “en línea” desde la propia aplicación, una función que se venía probando durante mucho tiempo en el programa Beta de WhatsApp. Además, es necesario destacar que la nueva herramienta llega oficialmente para todos los usuarios de iOS y Android.

Los pasos para ocultar el "en línea"

Antes de comenzar, debes asegurarte que WhatsApp no tenga actualizaciones pendientes en la Google Play Store de Android o App Store de Apple. Si ya actualizaste la app y aún no te aparece la función, no te preocupes, todavía se está desplegando de manera paulatina por todo el mundo. Toma nota.

Primero, abre WhatsApp y presiona el ícono de los tres puntos verticales que se encuentran en el extremo superior derecho, en Android, luego toca sobre los Ajustes; para el caso de iOS tienes que oprimir el ícono de la rueda dentada o engranaje (abajo a la derecha).

- Ahora, entra en el apartado de Cuenta >Privacidad.

- Aquí vas a ver una nueva pestaña denominada “Última conexión y en línea”, apriétala.



- Finalmente, decide si quieres que tu conexión la vean "Todos”, “Mis contactos”, “Mis contactos excepto” o “Nadie