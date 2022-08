Los secretos de la mejor foto tomada de un OVNI, que estuvo oculta por 30 años 

La mejor foto de un objeto volador no identificado (OVNI) recorre las redes sociales, con la particularidad de haber sido tomada por dos jóvenes en 1990, por una cámara analógica y revelada recién ahora, 30 años después.

La imagen pertenece a los archivos del "caso Calvine" del Ministerio de Defensa de Reino Unido, que indica que el 4 de agosto de 1990 dos jóvenes fotografiaron, en la localidad de Calvine, un extraño objeto volador de 30 metros de largo .

Ellos realizaron seis fotografías más y enviaron los negativos al periódico local Daily Record. Un trabajador del diario se contactó con el Ministerio de Defensa y el gobierno de Reino Unido decidió ocultar el caso ya que "no suponía ninguna amenaza".

30 años después, el investigador David Clark consiguió recuperar los negativos por parte de Craig Linday (oficial de prensa retirado de la Real Fuerza Aérea) y revelarlos.

Craig Linday oficial de prensa retirado de la Real Fuerza Aérea junto a la imagen

En un artículo del Daily Mail, Clark, periodista experto en ufología, asegura que "es la mejor fotografía de un OVNI que jamás haya visto" y señala que "es genuina, sin ningún engaño" porque no involucró equipos costosos ni sofisticados.

Sin embargo, opina que en realidad la imagen podría tratarse de un avión de espionaje estadounidense y que por eso la investigación y las imágenes fueron archivadas.

"Desde mediados de los años ochenta, ha habido rumores de un avión de reconocimiento estadounidense exótico y de alto secreto llamado 'Aurora', una nave silenciosa, supersónica y de forma geométrica, utilizada para misiones de espionaje (...) Lamentablemente, no creo que ese avión misterioso llegara de otra galaxia. Creo que fue hecho por el hombre en algún lugar de un hangar secreto, y sea lo que sea permanece en la lista secreta y es muy sensible. Los testigos simplemente habían estado en esa probabilidad de 'millón a uno' de estar en ese lugar en particular en ese momento en particular, y necesitaban ser callados", apuntó.

"Estoy convencido de que la fotografía de Calvine muestra uno de estos programas clasificados. Mientras tanto, el gobierno estadounidense, y posiblemente el nuestro, han encontrado útil 'mantener el mito de los ovnis volando' porque proporciona una tapadera útil para sus propias actividades militares encubiertas", agregó.

"Sigo teniendo la mente abierta sobre la posibilidad de que exista vida inteligente en otras partes del universo. Pero sigo sin estar convencido de que alguna vez haya visitado la Tierra. La fotografía de Calvine es, en mi opinión, la mejor imagen jamás tomada que muestra un objeto volador no identificado. Pero como dijo una vez el Dr. J. Allen Hynek, consultor del antiguo Proyecto Libro Azul del OVNI de la USAF: ¿No identificado para quién?'", concluyó. (La Popu)