Video: una tucumana la rompió en "Canta Conmigo Ahora", el programa de Tinelli

Magalen Martinez, tiene 18 años, es de Tafí Viejo y dejó boquiabierto al jurado del programa "Canta Conmigo Ahora", que conduce Marcelo Tinelli por el Trece.

La interpretación de "La Bifurcada" de Memphis la Blusera, hizo estallar a casi los 100 integrantes que tiene el jurado del nuevo programa.

Su nombre real es Magdalena Martínez, pero a la hora de cantar se hace llamar Magalen. “Soy de Tafí Viejo, Tucumán, quiero mandarle un saludo a la gente que me acompaña desde ahí”, se presentó y contó su relación con la música: “Tego 18 y empecé con el tema del canto desde bebé, mi papá me hacía dormir con una canción hermosa, “Never Surrender”, y desde ahí siento que empezó todo. Me apasiona mucho más el rock”.

Magalén le ganó primero a otro participante, Samy Álvarez, en la votación por un lugar en el podio. Sin embargo, luego el santiagueño le ganó en la segunda presentación por un lugar en la final, dejando afuera a la tucumana que nos representó con mucha categoría.

“Esto es increíble, impagable, un sueño, estoy muy feliz y les agradezco a todos y todas, espero que les guste mucho y canten conmigo”, dijo ante los 100 músicos que integran el prestigioso jurado y comenzó a sonar la pista. Apenas empezó a entonar “Si, te vas... no, no me voy a amargar” comenzaron a aparecer las luces amarillas de aquellos que habían apretado el botón para cantar con ella.

“Sos una artista tremenda, no importa lo que pase, todo es camino recorrido y todo suma, vos ya sos una artista y una de la música puede vivir de muchas ramas” Mari Pertiaci. Chapu Papap Rock destacó su personalidad a la hora de comenzar su tema y siguió: “Tenés el mundo per delante”. “Pudiste hacer tu versión y eso es lo que mpás me gustó”, dijo Aaaron. Luego Anita Co la definió como una “artista del carajo” y bromeó: “Me da envidia, no sé si sana o qué, no te olvides nunca de esta noche que es un antes y un después”.