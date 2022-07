Robo en un departamento del Bº Belgrano a plena luz del día

Una vecina del Barrio Belgrano vivió un momento de gran tensión y ahora la preocupación aumenta para ella y los demás habitantes de la zona. Ocurre que el miércoles a las 18.30, cuando ella se encontraba realizando sus tareas rutinarias en su departamento, sobre calle Manuel Vaquera, un delincuente ingresó a la fuerza y le llevó el celular.

El ladrón entró por la parte de atrás del departamento. El sobrino de la mujer expresó a MONTERIZOS "Gracias a Dios no le hizo nada, a ella en cuanto un ataque. Pero le sacaron el teléfono. Esta es la inseguridad en la que estamos viviendo aquí en Monteros". Además detalló "No sabemos si estaba armado . Ella alcanzó a verlo que saltaba la reja, que estaba con una gorra roja, remera blanca y pantalón largo . Era de contextura delgada".

Al familiar de la víctima, al ser consultado sobre la posibilidad de hacer la denuncia policíal respondió "No la hizo, porque lamentablemente la policía no hace nada. El teléfono no era de gran valor. Pero la situación fue tremenda y ahora tanto ella, como los demás vecinos y nosotros como familiares de ella estamos muy preocupados".