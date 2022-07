Un herido tras balacera de hinchas de San Martín contra dirigentes, periodistas e hinchas de Atlanta

El club Atlanta emitió un comunicado para denunciar que hinchas de San Martín efectuaron disparos en la "Peña Bohemios del Norte", en San Miguel de Tucumán, antes del partido entre el "Santo" y el conjunto de Villa Crespo, en la Ciudadela.

Una grupo de dirigentes y periodistas partidarios del Bohemio se encontraban almorzando en Barrio San José II en la casa del presidente de la peña del club en la ciudad, con parte de ellos sobre la vereda, cuando algunos integrantes de la barra del Ciruja los atacaron a balazos, los robaron e hirieron por lo menos a dos personas.

La información la dio el Andrés Alaluf, periodista de TyC Sports y dirigente de Atlanta y una de las víctimas. "Estábamos en un almuerzo, adentro de la casa del presidente de la peña de Atlanta. Pasamos a la vereda porque hacía calor, como 28 grados. Aparecieron estos 15 animales, que ni animales son, son forajidos. Todos en motos, de a dos por cada una, y disparando, con la amenaza de que ’acá no se jode’ y ’aguante San Martín’.

"A mí uno de los barras me sacó la camiseta. Al presidente de la peña le abrieron la cabeza de un botellazo. Alejandro Szpigiel, uno de los partidarios, terminó herido en una pierna y se lo llevaron a un hospital", afirmó Alaluf, apodado el Turco, según publica Olé.

Además, explicó por qué se resistió cuando le quisieron robar. "Uno a veces las cosas no las piensa, la impotencia de que me robaron, la remera me la robó, el celular no, pero me lo rompió al manotear. Uno no piensa, justo estaba al lado de un periodista partidario, nos disparó a los dos, a la distancia de un metro", contó.

"Pensé que en ese momento se terminaba todo. Yo amo a mi club, hace poco que soy directivo, hace un año. Vinimos a pasar un momento agradable con la gente de la peña, y nadie pensaba que podía pasar esto. Es muy triste que pasen estas cosas, esto no es el folklore del fútbol", sostuvo Andrés.

"Ahora está la policía tomando datos y fotos, están las balas en el piso. Yo voy a tener que ir a declarar a la comisaría. No voy a ir a la cancha. Estoy tan angustiado, tengo tanta impotencia que no puedo pensar en el partido cuando hay un periodista herido, toda la gente angustiada", explicó Alaluf en TyC Sports.

"No sé si están dadas las condiciones para que se juegue el partido. Es muy grave. Nadie de San Martín se comunicó con nosotros. Esto pudo haber sido una tragedia, no lo fue de casualidad. No sé cuántas balas hay en el piso", relató Alaluf.

Rubén Moisello, presidente de San Martín expresó: "Sabemos lo que ocurrió en un barrio bastante inseguro de Tucumán, San José. Nosotros brindamos seguridad y garantías de que no habrá problemas. Dentro del estadio no hay problema. Ya entramos en contacto con los directivos de Atlanta, somos de los que mejor tratan a los visitantes".

"Esto es un hecho policial. Acá no se permiten visitantes, ya les garantizamos seguridad a los de la delegación de Atlanta", agregó el dirigente.

"Los barras tienen sus códigos, nosotros no tenemos nada que ver. Esto es algo policial y no futbolístico", sostuvo Moisello. (Contexto)

