Orgullo: joven tucumano fue elegido entre los 50 mejores estudiantes del mundo y compite por US$ 100.000

Axel Leonel Córdoba, un joven tucumano de 25 años, está entre los 50 finalistas de la segunda edición del Global Student Prize, un premio anual de 100.000 dólares que otorga la Fundación Varkey, en alianza con Chegg.org, a un alumno que haya provocado un impacto en el aprendizaje, en la vida de sus compañeros y en la sociedad.

Axel y el bonaerense Nicolás Monzón, también de 25 años, fueron elegidos entre casi 7000 estudiantes de todo el mundo que participaron de este certamen que busca resaltar los esfuerzos de los jóvenes para mejorar el planeta.

Córdoba estudia Ciencias Geológicas en la Universidad Nacional del Comahue, en Río Negro, y se destaca por generar dos proyectos con efectos social, educativo y ambiental. El primero de ellos es Ciencia Cristalina, un taller para que los alumnos de escuelas rurales puedan armar laboratorios de física y química con bajo presupuesto, aprender el método científico y así motivar el interés por la ciencia.

La segunda de las iniciativas se llama Hydroplus y es un polvo granular que puede reducir un 50% el agua de riego en las plantas. Este emprendimiento surgió a partir de la emergencia hídrica en la provincia de Neuquén y las ganas del estudiante de crear una cultura de optimización del agua potable. En 2020, su labor en difusión científica fue reconocida por el Senado de la Nación, especialmente a partir de su trabajo en el desarrollo de una tabla periódica asociada a la geología.

“Cuando me llegó el mail que decía que estaba dentro de los 50 finalistas no lo podía creer. Estoy muy contento por la posibilidad de haber quedado seleccionado. Si ganara el premio, lo invertiría en estos proyectos para que lleguen a todo el país y, por qué no, a todo el mundo”, dijo Córdoba al diario La Nación.

“En Axel y Nicolás vemos a dos jóvenes que, gracias al esfuerzo y la educación, vencieron todo tipo de barreras. Sus vidas, marcadas por la perseverancia y la esperanza, son ejemplos concretos de que es posible transformar nuestro país y el mundo. Hoy los aplaudimos a ellos en nombre de todos los estudiantes que se la juegan por la sociedad”, dijo Agustín Porres, director regional de la Fundación Varkey

Se espera que los 10 finalistas del Global Student Prize 2022 se anuncien en agosto próximo. El reconocimiento está dirigido a alumnos que tengan, al menos, 16 años y estén inscriptos en una institución académica o en un programa de formación y capacitación y los nominados son evaluados por sus logros, el impacto en sus compañeros, la forma en que marcan la diferencia en su comunidad, cómo superan los desafíos, y cómo encarnan la creatividad y la innovación. (La Gaceta)