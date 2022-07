Se habilitó el formulario para el subsidio de gas y energía: Es fundamental tener el DNI en mano

En este viernes se habilitó el formulario para que los usuarios de los servicios de energía eléctrica y de gas que hayan sido alcanzados por los subsidios nacionales y deseen mantener los beneficios, deberán ingresar sus datos al sistema a través de la web oficial o de Mi Argentina su gestión quedó bajo la órbita de la Subsecretaría de Planeamiento Energético.

La clave a tener en cuenta es que, si bien hoy se dio inicio al proceso para inscribirse, el Gobierno nacional advirtió que "poder organizar el registro, las primeras semanas se deberá hacer la carga según la terminación del DNI del solicitante".

De esta forma, los documentos terminados en 0, 1 y 2 podrán anotarse entre este viernes 15 y el martes 19 de julio.

Los DNI finalizados en 3, 4 y 5, en tanto, deberán hacerlo entre el miércoles 20 y el viernes 22 de julio.

Finalmente, los DNI con terminación en 6, 7, 8 y 9 tendrán su turno entre el sábado 23 y el martes 26 de julio.

Formulario RASE 2022: cómo completarlo para el Subsidio de Gas y Luz

Esta declaración jurada reququerirá que se llenen una serie de datos personales que son los siguientes:

Documento Nacional de Identidad

Número de trámite del DNI

Nombre y apellido

CUIL

Género

Fecha de nacimiento

Datos socioeconómicos

Situación laboral

Datos de contacto

Domicilio declarado por el usuario

Código postal

Relación con el domicilio para el que se pide el subsidio

Datos del servicio de luz

Datos del servicio de gas

Datos del grupo conviviente

Subsidio de Gas y Luz: ¿quiénes deben inscribirse?

A este registro se deberán inscribir todas las personas que aspiren a mantener el subsidio, incluyendo las que perciben una jubilación, pensión o son beneficiarias de programas sociales como la Asignación Universal por Hijo, Progresar y Potenciar Trabajo.

En el caso de las personas que no tiene la factura a su nombre, podrán realizar la solicitud como usuario de los servicios indicando que no es la persona titular. Por lo tanto, también las familias que alquilen o residan en una propiedad que no les pertenece van a recibir el subsidio como usuaria de los servicios.