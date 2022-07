Un concejal tucumano quiere declarar el "Día Municipal del Panchuque"

El concejal de San Miguel de Tucumán, David Mizrahi, presentó este jueves un proyecto de ordenanza para decretar que los 22 de julio sean considerados como Día Municipal del Panchuque.

De acuerdo a la iniciativa que llegó a mesa de entrada del Concejo Deliberante, la idea es homenajear a Juan Ignacio "El Flaco" López y su amigo Jesús Zanini, que a fines de los 80 “inventaron lo que hoy conocemos como el Panchuque, nombre que surge por la combinación del pancho con el panqueque. En un principio fue planteado de otra forma, su interior fue concebido para una hamburguesa, idea que no prosperó por no llegar a la cocción adecuada”, explicó.

En ese sentido, recordó que “luego de adquirir un puesto en el Mercado del Norte, ‘El Flaco’ empezó a vender este producto, hoy un clásico en la vida de los tucumanos; rico, novedoso, barato, fácil de comer, son algunas de las características que lo transformaron en una tradición a la hora de recorrer el microcentro tucumano”.

“Argentina no solo es un crisol de razas, sino también de las costumbres que ello trae aparejado. Una heterogeneidad en comidas, bebidas, y distintos matices culturales consecuencia de nuestra historia como país que acogió gente de todos los rincones del mundo”, señaló Mizrahi.

Por último, justificó su propuesta ya que “al ser la gastronomía parte del acervo cultural de los pueblos, es que resulta necesario valorar y homenajear nuestras costumbres; poner en un pedestal aquellos usos que pertenecen a nosotros como tucumanos; hábitos que nos hacen ser quienes somos”. (El Tucumano)