Emotiva carta de un fana de Ñuñorco: ¿Sabés lo que es vivir un calvario?

El aniversario del Club Atlético Ñuñorco motivó una catarata de saludos en todas las redes sociales, desde Facebook hasta Tik Tok, los saludos no cesaron para el "Tigre Tucumano", una institución histórica y una de las más grande del interior de la provincia.

Uno de esos hinchas que saludaron fue Claudio Giaigischia, docente monterizo, que escribió una larga y emotiva carta que no dejó nadie sin nombrar, los ídolos de ayer y de hoy.

La misiva cautivó a todos y hasta a algunos se le escapó un lagrimón por las palabras que usó para demostrar su amor al club.

¿Sabés lo que es vivir un calvario? ¿No? Bueno, yo te cuento.



Un calvario es andar y andar todos los domingos de tu vida durante 19 años esperando para ser campeón. Es ir incontables veces al Mudomental o a la verdulería sabiendo que el árbitro hijo de puta les iba a inventar un penal o se iba a hacer el pelotudo con un orsai, y que encima nos iban a cagar a piedrazos.

Un calvario es ir con los mismos de siempre a Aguilares, a Santiago o a la concha de la hermana sabiendo que la vas a pasar mal, que la vieja queda con el culo en la mano, que mi tío Chinchina se quedaba escuchando la radio y que cuando escuchaba que nos cagaban a piedrazos empezaba a alambrar con el upite rogando que no me pase nada. Pero vos vas igual, porque así te lo enseñaron. Aparte si no vas vos, ¿quién mas mierda va a ir?

Ñuñorco es una familia hermosa. Sufrida, pero hermosa. Y GIGANTE. Es un calvario, pero un calvario hermoso que se elige y se elegirá toda la vida. Aunque tengamos las de perder.

Cosa extraña este Club: sus ídolos son de Monteros, los que ganaron campeonatos y nos hicieron zafar del abismo son de Monteros: Lupo, Mondongo, Chimichurri, Quique, el Negro Aldonate, Jalife, el Gaucho Noble, y un montón mas. Y los que vinieron, se quedaron aquí, como el Negro Pedraza, al cual Titilo trajo de Santa Ana. Ah, de eso no te olvidés ¿Qué sería de Ñuñorco sin los Titilo, los Mauro, los Véliz, los Isetti y todos los que ayudan y ayudaron en silencio?

Eso es Ñuñorco, se lo ama o se lo envidia. Es un calvario, pero tiene esa magia que tiene Monteros. Y que solo lo valorás cuando estás lejos. A mí por suerte eso no me pasó, pero sé de muchos que extrañan la tribuna porque tuvieron que irse a la mierda.

Y así se nos pasa la vida, así se nos pasaron ya 81 años de Gloria.

Y encima cumplimos años en el día mas entrañable de la historia del fútbol mundial, con un enjambre de ingleses todavía amontonados sin poder entender cómo carajo hizo Maradona para burlarse así de las leyes de la física. Hasta eso, mirá.

Feliz cumpleaños a la familia mas hermosa del mundo.

Las buenas ya van a venir...

Gloria o muerte

Por Claudio Giaigischia