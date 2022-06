Comenzó este martes el paro de camiones de carga

Este martes, tal como habían ratificado el fin de semana, la Asociación de Transportadores de Cargas de Tucumán (ATC)realiza un paro de transportistas de cargas ante el faltante de gasoil y de insumos que afectan al sector., que reclama soluciones urgntes.

"En Tucumán falta gasoil y cuando se consigue se comercializan entre 100 y 200 litros por camión y a un precio de 185 a 190 pesos. Y si queremos más litros, se venden a 230 pesos. Esta situación está afectando nuestra actividad y la competitividad, y es por eso que necesitamos un precio de gasoil igual al de Capital Federal. Estamos trabajando con tarifas que no fueron actualizadas, mientras que el gasoil aumentó un 230%, las cubiertas un 150% y el seguro un 100%", denunció Reinoso en Infobae.

"No entrará ni saldrá ningún camión de la provincia", aseguró el presidente de ATC, y adelantó que la medida de fuerza de los transportistas de carga "será pacífica y con presencia de los transportistas al costado de las rutas”, y advirtió que "se parará todo el transporte de cargas".

El pasado jueves, el gobernador Osvaldo Jaldo se refirió a la medida de fuerza que anunció la ATC y confirmó gestiones desde Casa de Gobierno para dialogar con los transportistas de cargas, negociar un acuerdo y suspender el paro.

"Somos muy respetuosos de las decisiones de cada sector, pero a este tema lo venimos conversando con la Asociación de Transporte de Carga de Tucumán. La primera reunión que hicimos fue por el tema del combustible, en la que dijimos que paulatinamente se iba a ir normalizando el suministro; de hecho, así se ha producido. Vale la pena aclarar que la oferta aún no igualó a la demanda; tenemos una cuota de faltante de combustible, pero eso no nos llevó a parar ninguna de las actividades”, indicó Jaldo.

En ese sentido, manifestó: "Tucumán no puede paralizar las actividades, porque el daño que se producirá será irreparable. Si hay un paro, miles y miles de trabajadores quedarán sin trabajo, sin su jornal. El Gobierno sigue sosteniendo que un paro no beneficia, no ayuda y no es una solución; solo agrava la situación. Por eso, estamos en diálogo. Hemos pedido a los sectores que sigan conversando con la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC)".

"Estamos acercando soluciones: los hemos eximido de Ingresos Brutos, paramos los juicios por deudas de ese impuesto y de patentes contra los pequeños y medianos transportistas. El Gobierno cumplió con la palabra empeñada. Agotaremos las vías de negociación para que el paro no ocurra", remató.

Un relevamiento realizado entre el 5 y el 15 de junio de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), arrojó que son 21 las provincias que presentan problemas de acceso al gasoil, de las cuales 14 registran un muy bajo o nulo suministro en las estaciones de servicio: entre ellas se encuentra Tucumán junto a Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, San Juan, y Mendoza.