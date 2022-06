La Dirección de Deportes de Monteros, a cargo del profesor Elio Cabral, informó que se encuentran abiertas las inscripciones para la instancia departamental de los Juegos Evita 2022.

Esta instancia previa será para el Fútbol (11, 7 y Sala), Básquet (tradicional y 3x3), Atletismo, Hockey y Vóley, y para las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 17.

Los juegos comenzarán en Monteros desde el día 18 de junio, el Sub 14 y culminaran los primeros días del mes de junio con las categorías sub 17.

Se informó también que los lugares de competencias serán el Gimnasio Municipal, Monteros Hockey (Villa Alcira) y las "Canchas de Pollo" (Villa Nueva).

La presentación de Listas de Buena Fe será hasta el día 15 de Junio en la Dirección de Deportes de la Ciudad de Monteros (Gimnasio Municipal)