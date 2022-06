Federico "Pipo" Racedo se hizo fuerte en Tafí y venció en los 80k del duro Ultra Trail

Pasaron dos años del último Ultra Trail Tafí de Autosuficiencia, para que nuevamente corredores de todo el país se dieran cita el fin de semana a la villa veraniega tucumana para afrontar un duro desafío. De todos ellos, el monterizo Federico "Pipo" Racedo, se alzó con el primer puesto en los 80k.

"Fue durísimo todo, no pensaba en los primeros lugares, pero si terminar de la mejor forma", dijo a MONTERIZOS, el ganador. Desde Tafí del Valle, salió Racedo con los competidores, hasta Anfama y La Ciénaga, y luego tenía que volver a Tafí, pasar por El Mollar y regresar al sitio de largada. A veces lo hizo acompañado, pero luego aumentó el ritmo para sacar distancia. "No sabía que iba primero, me lo dijeron en el último control cuando pase", se sinceró.

"Largamos 7 de la mañana con 1° y empezamos el ascenso, la primera parte era llegar Anfama pasando por la ciénaga y vuelta, fueron 30 kilómetros y un poco más de 5hs de carrera, el tiempo a media mañana ya estaba hermoso, con pleno", explica para graficar un poco la dureza con la que se topaba paso a paso.

Bastón tras bastón se iba haciendo paso en el cerro Mataderos, donde decidió una parada técnica de 15 minutos para descansar y alimentarse.

Los últimos 20 kilómetros, fue descenso muy técnico. "Tenía que salir a la ruta con la luz del día, era fundamental, y baje minutos después de las 18, salí en la rotonda de El Mollar y regrese por ruta los últimos 10k, ese tramo lo realice caminando y trotando".

"Cuando regresó del río me quedaban 2 km por completar, ya sabiendo que en la llegada me esperaban mis seres queridos, la adrenalina me hizo poder trotar hasta la llegada y cruzar la meta". Cumplió el objetivo y marcó un tiempo de 13h, 20m, 38s, para ubicarse primero, por delante de los hermanos correntinos, Javier y Lisandro Braillard Poccard.

Federico, que tuvo una dura preparación, entre sol, lluvias y días sin descansos, agradeció el apoyo de su familia y del entrenador, Germán Martini.