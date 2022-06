70 años atrás: La matinée de los domingos en el cine Marconi

Un ritual que era para vestir galas. Los domingos tenían una propuesta especial para los vecinos de Monteros, aunque no para todos: el cine. La década del '50 abría las puertas a un nuevo universo audiovisual, en donde todo podía ser posible, y en eso radicaba su atractivo, por una hora, por unos minutos, lo cotidiano quedaba afuera. El monterizo Nino Rivadeneira regalo a los vecinos un recuerdo de infancia para algunos, y adolescencia para otros:

En una fecha como la de hoy, comenzaban a realizarse en el local del club cine Marconi las tradicionales "Matiné del día domingo", que durante muchísimos años albergaron a varias generaciones de niños.

Estos espectáculos se concretaban generalmente los domingos en horas de la siesta y era todo un acontecimiento que generaba entusiasmo, especialmente a los más chicos. Para quienes lo vivieron, y lo recurdan hoy: también genera nostalgia. Para muchos fue una etapa extraordinaria y que poco a poco se fue perdiendo en el tiempo.

Aquellos que aún recuerdan esos momentos sin dudas no olvidaron las "colas" que se hacían para conseguir primero la entrada y después un lugar "privilegiado". Cómo olvidar los ahorros que se hacían durante la semana para conseguir los 50 centavos que valía la entrada.

Quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar, de vivir esa aventura de las Matinée, seguramente perdura en la mente los recuerdos de esa etapa y es que solo basta cerrar los ojos para volver a esos días en dónde se vio por primera vez: "Los tres chiflados", "El gordo y el flaco", "Flash Gordon", las primeras luchas que se veían entre indios y cowboys y otras tantas series que el tiempo las borró.

A 70 años de aquellos estrenos he querido brindarles un merecido homenaje a don Víctor Arnau, creador y propulsor de alegrías en nuestra ya lejana Infancia y a veces, al igual que muchos, me sigo preguntando eso de "que todo tiempo pasado fue mejor". Y es que, por entonces, las preocupaciones no dominaban.

Nino Rivadeneira