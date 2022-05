Atención: Martes, jueves y viernes habrá paro de colectivos 🚌

Los choferes de colectivos de Tucum谩n ir谩n al paro durante tres d铆as esta semana. Ma帽ana, el jueves y el viernes. UTA inform贸 que el paro comenzar谩 en la medianoche de este lunes.

La Uni贸n Tranviarios Automotor (UTA) insiste en que se igualen los salarios de los choferes del interior con los del AMBA. Los dirigentes sindicales y los empresarios del interior del pa铆s no lograron ponerse de acuerdo, por lo que la medida de fuerza fue confirmada y comenzar谩 a la medianoche de hoy lunes.

Durante la ma帽ana, la Asociaci贸n de Empresarios del Transporte Automotor de Tucum谩n (Aetat) hab铆a propuesto un arreglo particular para la provincia, pero UTA lo hab铆a rechazado.

"Les ofrecimos pagar los mismo salarios que se pagan en el AMBA y cerrar un acuerdo con el mismo nomenclador, pero UTA dice no pueden saltar la disposici贸n de Roberto Fern谩ndez (su secretario a nivel nacional)", hab铆a afirmado el vicepresidente de Aetat, Jorge Berreta, seg煤n consigna el diario La Gaceta.

C茅sar Gonz谩lez, de UTA indic贸: "Yo no puedo arreglar nada porque no discuto paritarias en la provincia, esto es a nivel nacional y para que se solucione tiene que firmar la Federaci贸n Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap)".

Adem谩s, hab铆a asegurado que la oferta de Aetat era insuficiente: "lo que ofrecieron es una reliquidaci贸n de abril, pero quedan pendientes para atr谩s otras sumas no remunerativas".

"Los empresarios piden que la Naci贸n les reconozca el aumento de paritarias y la Naci贸n dice que no hay m谩s plata. Yo no puedo acordar nada ac谩 porque no tengo facultades", hab铆a insistido.