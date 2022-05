Una maestra amenazó a los niños con "bajarles los pantalones si se portan mal"

Madres de estudiantes de Tartagal denunciaron a una docente de quinto grado de la escuela San Isidro Labrador , establecimiento ubicado en la zona sudeste de Tartagal, al que asisten niños de escasos recursos.

"La maestra de mi hijo le dijo delante de todos los compañeros que, si no se portaba bien, le iba a bajar los pantalones para que todos le vieran la cola. Mi hijo llegó llorando ese día, por lo que la llamé a la maestra y ella me dijo que nada que ver, que no le había dicho nada", dijo a El Tribuno la mamá de un niño de 10 años que asiste a quinto grado.

El viernes, varias madres se reunieron en las puertas del establecimiento a la espera de ser atendidas por la directora para expresarle su malestar, pero aseguran que no lograron nada.

La humilde mujer, lejos de reaccionar de forma agresiva o enojarse, prefirió poner en dudas la palabra del hijo, pero relató: "Pasaron los días y una mamá me contó que a su hijo, que también asiste al quinto grado, no lo bajaba de "tarado, estúpido y cegatón', porque el nene no ve bien. Mi hijo era un niño feliz, alegre, pero ahora viene llorando de la escuela".

"Desfilar como nenas"

La humilde mamá relató que a pesar de que los niños entran a las 2 de la tarde, a la una y media su hijo le dice "mamá me tengo que ir, tengo que llegar temprano". Como vive a una cuadra de la escuela, comenzó a decirle al niño que era muy temprano para que se vaya. "Entonces me contó que a los nenes que llegan tarde la señorita los hace desfilar como nenas, tienen que caminar tirando besos, moviendo la cintura y la cola, y a mi hijo y sus compañeros les da vergenza porque ella los humilla diciéndoles miren qué linda esa nena", aseguró.

Otra madre expresó: "sabemos que esta maestra tuvo problemas en la escuela de Cherenta y por eso la mandaron acá. Queremos que el ministro de Educación responda por esta docente". (La Gaceta)