La “Pantera” Vásquez, uno de los goleadores de la Liga, es el nuevo refuerzo del "Naranja"

Tras ser una de las figuras de la Liga de Vóleibol Argentina RUS, y aportando 350 puntos, el venezolano, Juan “Pantera” Vásquez, llegó a Monteros para sumarse al “Naranja” de cara a lo que será una nueva temporada en la elite del vóley nacional.

Vázquez, ya realizó su primera semana de entrenamiento en el complejo deportivo de “Naranja”, y se mostró feliz por la llegada a Tucumán. “La verdad que estoy muy encantado con todo el recibimiento de los compañeros, de la directiva del club, me hicieron sentir cómo en casa, a pesar que es la primera vez que estoy por Monteros, y más para representar al “Naranja” en este nuevo camino deportivo para mi vida. Contento y muy agradecido”, subrayó.

Vázquez viene de realizar una gran tarea en UVT, donde fue el emblema del equipo. “No fueron los resultados esperados en el equipo, pero todos pudimos brindarnos de la mejor manera en la competencia”, dijo con respecto a su paso por la liga.

Con respecto a sus objetivos, el punta venezolano dijo: “vengo al club a aportar mi juego y mi granito de arena para llegar a lo más alto posible”.

“Los dirigentes, compañeros y trabajadores del club, me integraron al instante, me mostraron todas las instalaciones, me dieron la bienvenida y uno así se siente cómodo y feliz”, cerró.

La “Pantera” desplegará todo su juego ya en el torneo tucumano, próximo a comenzar y en los torneos regionales.