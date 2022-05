Cuál es la situación epidemiológica en la provincia respecto a los casos de hepatitis

“Las hepatitis tienen múltiples causas, pueden ser por cuestiones inmunitarias como una enfermedad autoinmune, pero también por tóxicos, alcohol, medicamentos, cuestiones hereditarias o hígado graso. Además, por los virus, bacterias y parásitos”, sostuvo el referente.

Por otro lado, explicó que existen hepatitis de las que no se conocen las causas, es decir que pasan sin un diagnóstico claro.

“Respecto a la hepatitis aguda de los casos que salieron en los medios, aún no se conoce la causa o factores que puedan ocasionarla. Se sabe que no están relacionados entre sí, es decir que no corresponde a una epidemia o brote, tampoco se conoce algún vínculo con un virus, bacteria o tóxico. Está bajo investigación y, de hecho, Nación confeccionó varias áreas de organismos para poder profundizar en cuanto a este tipo de hepatitis”, argumentó.

Los síntomas para estos casos son los mismos que para cualquier otra hepatitis: cuadro clínico de fiebre, cansancio, pérdida del apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal, orina oscura, heces de color más blanca, a veces dolor articular y en la piel un color amarillento. Ante estos signos se debe consultar al médico.

“Estamos vigilando permanentemente las hepatitis y no tenemos información de algún caso con estas características en la provincia. Se sigue trabajando al respecto. Hay que tener en cuenta estos síntomas para hacer una consulta temprana y oportuna. El Sistema de Salud cuenta con todos los recursos para atender y descartar las hepatitis de causas conocidas, para estudiarse y hacer tratamiento oportuno. Cabe señalar que de las hepatitis virales que circulan (A, B, C, D, E), el país cuenta con vacunas para ellas. Las A y B son inmuno-prevenibles y las otras tienen tratamiento”, comentó.

Por último, Calli hizo hincapié en que, para prevenir el contagio, es importante: no tener contacto con personas enfermas, usar el barbijo y fundamentalmente, continuar con el lavado de manos (al ingresar a casa, antes de cada comida, para cocinar).