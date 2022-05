Cerremos todo 😱: Un argentino protagonista del punto del siglo en el pádel

Nadie, pero nadie se había imaginado un punto de tamaña característica. El hecho tuvo a un argentino como protagonista principal, pero lamentablemente perdió el punto, pero se ganó la ovación de todos los presentes en el Circus Brusseles Pádel Open 2022

Franco Stupaczuck y el brasileño Pablo Lima, disputaban ante los españoles Iván Ramírez y Alex Arroyo por el duelo de 16avos del circuito mundial, cuando ocurrió la jugada que ya recorre el mundo. “El punto del siglo. Lo juramos. Jamás lo has visto”, firmó la cuenta oficial del World Padel Tour tras compartir las espectaculares imágenes de la situación.

El jugador, nacido en Chaco, dejó con la boca abierta a todo el estadio y a sus propios rivales al salvar la pelota dos veces consecutiva desde afuera de la pecera. Una jugada realmente extraña, ya que la bola picó varias veces sobre

La primera de ella desde el lado de su cancha, su devolución fue captada con otro potente remate de Arroyo, que hizo pasar la bola hacía su campo pero por afuera, pero no si antes picar un par de veces sobre la pecera, Stupa, que todavía no había ingresado a la pecera, recorrió el lateral de la pista y volvió a sorprender metiendo nuevamente la pelota a la cancha ante la atónita mirada de Arroyo que no entendía que pasaba. Sin embargo el punto fue para los españoles tras un nuevo peloteo.

