Sánchez recogió el guante y le respondió a Alfaro: "he sido el opositor más votado"

El diputado nacional por Tucumán, Roberto Sánchez, enfatizó hoy que ha sido “el opositor más votado” en las elecciones legislativas del año pasado y que su propuesta electoral para 2023 es “transpolar el modelo de gobierno de Concepción, de sacrificio y austeridad, en toda la provincia”.

De esa forma, el ex intendente de “La Perla del Sur” respondió a las críticas de Germán Alfaro, jefe municipal de la capital. Ambos dirigentes son referentes de Juntos por el Cambio (JxC) tucumano.

“Roberto Sánchez es un tipo especial porque no habla, entonces no sé qué modelo de provincia quiere. Los nombres no deciden, los programas de gobierno son los que deciden y de una vez por todas tenemos que debatir programas. Por ejemplo, yo no quiero que los citricultores vendan sus productos en otros lados o que los productores de vinos se vayan a Jujuy. No se trata de que Alfaro sea el gobernador porque puedo serlo o no. Primero tenemos que ver qué hacer para cambiar la provincia”, enfatizó anoche el intendente Alfaro en una entrevista con Panorama Tucumano. Y arremetió: “Sánchez estuvo un mes metido en la interna partidaria y yo estaba en otra porque tengo que estar en gestión”.

“Respeto su opinión, pero nosotros venimos trabajando incansablemente desde hace mucho tiempo. Hemos trabajado mucho, principalmente, para nuestra ciudad, Concepción. Tenemos un modelo de gobierno. A lo largo y ancho de la provincia fui repitiendo que nuestra propuesta es transpolar el modelo de gobierno de Concepción. Durante seis años hemos transformado la ciudad con mucho esfuerzo, sacrificio y austeridad”, respondió el parlamentario radical.

“No sé porque el intendente dijo eso, pero hoy no voy a polemizar. Sí sé qué queremos y vamos a hacer lo que los tucumanos demandan, saben que la provincia no progresa desde hace 20 años, venimos como el cangrejo”, añadió. Lejos de confrontar, vamos a dialogar”, señaló.

Sobre los dichos del gobernador interino, Osvaldo Jaldo, respecto de que las elecciones provinciales se realizarán en junio de 2023, Sánchez remarcó: “Ya se hizo en 2019; vemos que hoy se quieren despegar del Gobierno nacional. Ese es el mensaje que estamos recibiendo. Normalmente, son en agosto”.

